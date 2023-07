La dirigente opositora inhabilitada en Venezuela apuntó contra Alberto Fernández

La principal dirigente opositora de Venezuela, Marina Corina dio detalles acerca de su inhabilitación por 15 años, el presente del chavismo y también criticó el apoyo de Alberto Fernández a Maduro. "Me inhabilitaron por 15 años y me culpan de hasta robar un avión. Es burdo esto", expresó Corina en diálogo con Marcelo Longobardi por Radio Rivadavia.

Acerca de su prohibición para poder presentarse a las próximas elecciones, la principal opositora sostuvo: "Yo no me chupo el dedo, soy perseguida desde el principio, pero ahora el oficialismo está débil". "Recorro el país en mi auto, porque hasta amenazaron con dar de baja a una aerolínea si me venden un pasaje", explicó la dirigente.

Al ser consultada sobre los dichos del presidente Alberto Fernández ante su inhabilitación, Corina respondió: "Es lamentable, uno se da cuenta que el cinismo no tiene límites".

Esta reacción se debe a que en una cumbre del Mercosur, Fernández se mostró en contra de las miradas de Paraguay y Uruguay sobre lo que pasa en país latinoamericano: "El problema de Venezuela lo tienen que resolver los venezolanos".

"La gente tiene que entender que estas solidaridades al gobierno de Maduro son perversas. Hoy hay casi 8 millones de venezolanos en el mundo y eso demuestra la problemática interna del gobierno y no va a parar", expresó. En este sentido, Corina dijo que es momento de "derrotar a las tiranías" porque "las bases del control social del chavismo, su base de represión y la estructura de policías y militares, están haciendo agua".

"Los problemas no los pueden tapar ni Alberto Fernández, ni nadie", señaló.

Asimismo, durante la entrevista la principal opositora remarcó a necesidad de que los venezolanos que viven en el exterior se anoten para poder votar en las próximas elecciones: "Las primarias ya no son una competencia, si no un desafío".

"Todavía no sabemos cuando serían las elecciones, supuestamente en diciembre de 2024, pero acá hacen con la Constitución lo que quieren", finalizó.