La fuerte revelación de Milei a los gobernadores: "Odio tomar estas medidas"

El presidente Javier Milei, se reunió con todos los gobernadores con agenda abierta para debatir sobre el estado de situación del país y de cada provincia ante una enorme crisis económica que atraviesa Argentina.

En este encuentro, los gobernadores le solicitaron la recomposición de ingresos tras la ley de quita de ganancias que menguo considerablemente la coparticipación federal, y el presidente analizó la posibilidad que este impuesto se restituya para distribuirlo entre las provincias.

En este sentido, Milei les confesó a los mandatarios provinciales: “odio tomar estas medidas de subir impuestos, pero si no lo hacemos, las consecuencias pueden ser mucho peor”.

Además, el presidente le pidió el apoyo de los gobernadores para los proyectos de ley que enviará al Parlamento con el fin de transformar la economía y eliminar el déficit fiscal, mientras los mandatarios se mostraron preocupados por la caída de la coparticipación y ocho de ellos aclararon públicamente que "la reversión del Impuesto a las ganancias no sería el camino adecuado" para asegurar el equilibrio de las cuentas provinciales.



La baja de la recaudación por la eliminación del Impuesto a las Ganancias fue uno de los temas de mayor preocupación de los gobernadores, algunos de los cuales plantearon la posibilidad de su "reversión" o reinstauración, ante lo cual se les señaló que eventualmente podría hacerse, pero sólo por un año, incluyéndolo en el presupuesto del 2024, según indicarlos fuentes oficiales.

Las fuentes aclararon que, si bien se entiende que esa es una posible forma de salvar la emergencia de las provincias por la caída de la coparticipación en forma transitoria, no es un impuesto con el que se esté de acuerdo.



"El Gobierno nacional no quiere impulsar esa reinstauración de Ganancias, pero si las provincias lo necesitan se puede discutir. Otra posibilidad es incluirlo en el Presupuesto Nacional, para que sea tratado todos los años; no es un tema sólo del Gobierno central, sino que debe ser llevado adelante por todas las provincias", explicaron voceros de la reunión.

Algunos gobernadores, además, plantearon las dificultades que tienen sus provincias por la necesidad de reformular deudas en dólares con organismos internacionales, ante lo cual Milei ofreció seguir conversando y poner a disposición al equipo de la Secretaría de Finanzas para tratar el tema.

"También quedó claro que para el presidente la eliminación del déficit es innegociable", resumieron las fuentes, quienes indicaron que en ese punto Milei hizo referencia a la necesidad ineludible de bajar los gastos "porque está el riesgo de más del 3.000 por ciento de inflación que podemos tener".



De todos modos, tras la reunión, ocho gobernadores peronistas resaltaron en un comunicado la necesidad de buscar "herramientas de compensación" frente a la fuerte devaluación del peso y la "pérdida de recursos coparticipables", aunque consideraron que "la reversión del Impuesto a las ganancias no sería el camino adecuado" sino la coparticipación "de un 70%" del impuesto al cheque.

Así lo manifestaron en un documento firmado por los mandatarios de la llamada Liga de Gobernadores (peronistas y aliados) Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).



Como resultado de ese encuentro, dijeron que "con la firma de 22 gobernadores se ha presentado un proyecto de ley que dispone la coparticipación de un 70% del impuesto al cheque".



Para estos gobernadores del PJ, "la reversión del Impuesto a las Ganancias no sería el camino adecuado ya que afecta derechos de los trabajadores".



En otro pasaje de la reunión se habló sobre la situación de las obras públicas en general, pero no de las de cada provincia, y sobre la reforma política se mencionó que la posible eliminación de las PASO y la implantación de la boleta papel estará dentro del paquete de medidas que se enviará al Congreso.



Milei estuvo presente durante toda la reunión y habló unos 40 minutos para detallar las medidas que adoptó el Gobierno nacional, su fundamento y el porqué de cada una de las decisiones; luego escuchó a los mandatarios, quienes expusieron cinco minutos cada uno sobre sus necesidades.

El presidente fue tomando nota y respondió a cada una de las inquietudes planteadas, agregaron las fuentes.

Los presentes al encuentro debieron dejar sus celulares fuera del recinto donde se desarrolló la reunión, en una medida que las fuentes oficiales explicaron que es "habitual" en las reuniones con el presidente.

Finalizado en encuentro, el ministro del Interior, Guillermo Francos, brindó una declaración de prensa donde describió a la mesa de trabajo como "una reunión de espíritu colaborativo y de comprensión mutua", mientras los gobernadores destacaron la necesidad de "diálogo" y llamaron a "trabajar juntos" más allá de "las banderas políticas".

Acompañado por los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz (Identidad Salteña); de Córdoba, Martín Llaryora (Hacemos Unidos por Córdoba), y de Catamarca, Raúl Jalil (Partido Justicialista), el funcionario nacional indicó que "se acordó conversar sobre el tratamiento de la ley que se va a enviar a extraordinarias esta semana y se les pidió el apoyo a los gobernadores para el tratamiento de esta norma para las transformaciones en la economía que pretende llevar adelante el presidente".

Destacó además que Milei "ofreció el apoyo del Gabinete para tratar las problemáticas de cada provincia, por lo que habrá próximas reuniones con cada gobernador".

Llaryora destacó que "todos los gobernadores, más allá de los partidos políticos y las diferencias ideológicas, le manifestamos al presidente que lo queríamos acompañar, que queríamos trabajar en conjunto", agregó.