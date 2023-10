La Iglesia asegura que nunca recibió un pedido de disculpas de Milei por sus críticas al Papa Francisco

Este 1° de octubre se llevó a cabo el primer Debate Presidencial en la provincia de Santiago del Estero, con la presencia de los candidatos Patricia Bullrich, Sergio Massa, Javier Milei, Myriam Bregman y Juan Schiaretti.

Durante una de las llamadas “preguntas cruzadas”, el candidato de Unión por la Patria procuró descolocar al aspirante de La Libertad Avanza, al decirle que no le haría una pregunta, sino que le proponía que en el tiempo asignado para la respuesta pidiera perdón por sus agravios al Papa Francisco. “La Argentina tiene millones de fieles católicos y ofendiste al jefe de la Iglesia católica, que es el argentino más importante de la historia”, le dijo el ministro de Economía a Milei.

La respuesta del libertario causó sorpresa en la Iglesia. Le contestó que estaba “mal informado” porque ya había pedido perdón y que “lo volvería a hacer porque si me equivoco no tengo problema en decir que estoy arrepentido”. Es que si bien en los medios eclesiásticos se valoró el gesto -el perdón y su aceptación es un eje de la doctrina cristina- no se tenía noticia de que Milei lo haya tenido en algún momento, sea de modo público o privado ante las autoridades eclesiásticas.

No fue lo único de la respuesta de Milei que llamó la atención en la Iglesia. También, que se haya limitado a los agravios de hace cinco años -cuando lo acusó de “encarnar al Maligno” y lo descalificó con palabras soeces-, al decir que eran de la época en que no hacía política. Pero que no haya incluido el haberle endilgado “tener afinidad con dictaduras comunistas sangrientas” durante la reciente entrevista con el polémico periodista norteamericano Tucker Carlson.

Por otra parte, Milei reiteró que si el Papa decidiera venir a la Argentina -en el Vaticano vienen diciendo que el viaje está planeado para el primer semestre del año que viene más allá de quién gane las elecciones- y él es el presidente “se lo va a respetar no solo como jefe de Estado, sino como líder de la Iglesia Católica” y finalizó diciéndole a Massa que se deje de chicanear y se dedique a combatir la inflación y a terminar su gestión del modo menos indecoroso.

El recule de Milei se produce en simultáneo con la difusión de una encuesta de la Universidad Abierta Interamericana (UIA) que arrojó que el 62,5 % de los argentinos “consideran positiva la visita del Papa Francisco”, mientras que para el 23,7 % sería negativa, en tanto que el 13,9 % no supo o no contestó.

Además, casi el 60 % (59,7) considera que la visita del Papa sería entre “muy importante” (36,9 %) y “bastante importante” (22,8 %), en tanto que para el 33 % sería entre “poco importante” (18,1 %) y “nada importante” (17,9 %). Y para el 53,9 % la visita “no debería ser condicionada por el resultado electoral.

Milei dejó pasar una gran oportunidad de decirle a Massa que no tenía autoridad para hacerle ese pedido luego de haber participado en los tiempos que era jefe de Gabinete del gobierno de Néstor Kirchner de una operación para desplazar al entonces cardenal Jorge Bergoglio del arzobispado de Buenos Aires.

Aquella movida en conjunto con sectores conservadores de la Iglesia -que no tuvo éxito- fue inmediatamente conocida por Bergoglio y generó su antipatía con Massa que dura hasta la actualidad. De hecho, como pontífice, nunca lo recibió en el Vaticano.

No obstante, allegados al candidato oficialista están procurando hace tiempo un acercamiento de Massa al Papa.

