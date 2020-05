La intersindical demostró fuerza en la marcha contra las reformas y ahora pide patirarias

Ayer, el Frente de Unidad y Solidaridad Sindical (FUSSI) logró reunir una importante cantidad de gente en la marcha convocada para rechazar las reformas del Estado, que viene implementando el Ejecutivo provincial, al igual que la iniciativa de movilidad provincial que impulsa el gobernador Raúl Jalil.

Pero además de repudiar las medidas del Gobierno, los gremialistas anticiparon que, de ahora en más, también formará parte de la discusión el pedido de apertura de partitarias, que era un punto que hasta ayer no se venía tocando por la crisis económica que atraviesa el país por la pandemia de Covid-19.

La movilización inició en la sede de ATE, luego continuó por la Legislatura y finalizó en frente de Casa de Gobierno, en donde los principales oradores fueron los secretarios generales de SOEM y ATE, Walter y Ricardo Arévalo.

En su alocución, el titular del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales lanzó fuertes cuestionamientos al oficialismo y a los dirigentes de la CGT por acompañar las reformas del Ejecutivo. “Me da vergüenza pertenecer a esta CGT indocumentada, que lo único que hace es cargar con más piedras a los dirigentes sindicales que salen a la calle a defender a cada trabajador que es abusado”, dijo el titular del SOEM, que también acusó al Gobierno convertir a los diputados oficialistas “en pregoneros del Poder Ejecutivo”.

Foto: Gustavo Roldán.



Por último, señaló que espera que la movilización de ayer haga “recapacitar” a Jalil para que convoque a los gremios y a los trabajadores para que decidan si quieren o no la reforma y remarcó que cualquier reforma se debe hacer una vez que termine la crisis generada por la pandemia. “Este es el comienzo de un plan de lucha, si es que el gobernador no tiene capacidad para retroceder en las decisiones que está tomando”, advirtió.

Por su parte, Ricardo Arévalo también cuestionó a la CGT y acusó a esa dirigencia de ser “sindicalistas de escritorio, de la farándula. Son señores chetos, empresarios que se juntan con el Gobierno a vender humo. Nosotros estamos del otro lado, estamos con los trabajadores de toda la provincia”.

Sobre la reforma dijo que el movimiento obrero solo puede apoyarla si no incluye retrocesos, si plantea una carrera administrativa y respetar los derechos adquiridos que “nos ha costado sudor”.

Foto: Gustavo Roldán.

Por último, envalentonado por la importante convocatoria, advirtió al Gobierno que “vamos por más y, por eso, estamos decididos a pedir paritarias porque estamos perdiendo todo el poder adquisitivo”. “Si ellos creían que venían con todo y por todo, nosotros también estamos dispuestos a salir por todos los derechos. Si ellos no dan un paso atrás, nosotros tampoco y, por eso, convocaremos a una nueva marcha”, culminó.