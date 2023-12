La Justicia investiga a uno de los hijos de Insaurralde porque sospecha que oculta parte de su patrimonio

La investigación que lleva adelante el juez Ernesto Kreplak y el fiscal Sergio Mola en el marco de la causa por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero Martín Insaurralde dispuso una nueva medida en las últimas horas: abrir las cuentas de Martín Luciano Insaurralde, hijo del exintendente de Lomas de Zamora, con el propósito de saber si oculta o no parte del patrimonio de su papá.

Kreplak dispuso levantar el secreto bancario a partir de la solicitud de la fiscalía. “Formalmente no está imputado, pero sí se los investiga por el entramado de empresas que integran”, indicó.

La investigación contra Insaurralde y Jesica Cirio suma nuevos elementos: la Justicia detectó en las últimas horas que un empresario del juego les pagó a ambos un vuelo privado a Uruguay que tuvo un costo superior a los 7000 dólares.

Según pudo saber TN, el viaje ocurrió el 7 de noviembre de 2013, cuando Insaurralde y Cirio partieron desde el aeropuerto de San Fernando en una aeronave de matrícula LV-BFR con destino al país vecino. En Uruguay solo estuvieron 24 horas ya que regresaron al día siguiente.

Cómo vivieron los hijos de Insaurralde el escándalo del “Yategate”

Desde el entorno del exjefe de Gabinete bonaerense se habló de “dolor y decepción” al conocer el escándalo protagonizado por Martín Insaurralde, desatado a comienzos de octubre de este año.

Martín Insaurralde junto a sus hijos más grandes, Martín y Rodrigo (Foto: Twitter @minsaurralde).

Desde que todo salió a la luz, TN pudo saber que ambos permanecieron muy afectados luego de que se conocieran los hechos. “Les duele mucho lo que está pasando, pero no están en un papel de víctimas. Saben lo que sucede y se van a bancar lo que viene, pero no se van a hacer cargo de algo que desconocían ni de acciones que no cometieron”, explicó una persona que mantiene diálogo con ellos.

Respecto a la relación de su papá con Clerici, aseguran que ninguno de los hijos sabía del vínculo. Mucho menos del viaje entre ellos y del contenido que, tras publicarse y viralizarse, ocasionó la renuncia de Insaurralde a la jefatura de Gabinete bonaerense y a la candidatura a concejal de Lomas de Zamora.

La Justicia no logra desbloquear dos celulares de Sofía Clerici y busca un iPhone que trajo de España

El martes 24 de octubre, la Policía Federal llegó hasta la vivienda de la modelo en un country en Nordelta. Allí, además de los casi 600 mil dólares, secuestró dos celulares: un Iphone 11 y 13. El programa que utiliza la Gendarmería nacional no logra descifrar la clave del teléfono. “No lo cubre”, sentenció una fuente del caso. Los procedimientos se dan en el marco del expediente que investiga el supuesto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito de Insaurralde, Clerici y Jesica Cirio.

Esta fuerza utiliza el Universal Forensic Extraction Devide (UFED), de origen israelí, fabricado por la compañía Cellebrite. El programa lo que hace es intentar obtener información almacenada en dispositivos digitales y que pueda estar resguardada por una contraseña. El sistema ensaya contraseñas hasta dar con la correcta, pero en este caso, el software encuentra dificultades para romper la barrera de ese modelo de Iphone, que no es de los más modernos.

En este contexto, hay un dato no menor: cuando Sofía Clerici regresó de España el pasado 21 de septiembre, las autoridades de la Aduana detectaron que por el escaner pasó un teléfono celular nuevo, que no es ni el Iphone 11 o 13 secuestrados en su casa. Los investigadores no saben dónde esta ese aparato, que podría ser clave para la causa.