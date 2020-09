La mamá de Facundo Astudillo Castro declarará como testigo: Son pocos los que lo mataron, pero muchos los que encubrieron

La mamá de Facundo Astudillo Castro declarará este martes como testigo ante los fiscales que, tras la confirmación de que el cuerpo encontrado era el de su hijo, ahora investigan qué pasó desde la última vez que se lo vio con vida el 30 de abril.

Cristina Castro se presentará por videoconferencia ante los fiscales Santiago Ulpiano Martínez, del fuero federal de Bahía Blanca, Andrés Heim, de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), y Horacio Azzolin, jefe de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci).

La mamá del joven deberá contar cómo fue que junto a sus abogados pudieron encontrar un amuleto de Facundo en el puesto de vigilancia policial de Teniente Origone, lindera con Mayor Buratovich, donde fue visto por última vez. Se trata de una pequeña sandía de madera que contiene una vaquita de San Antonio, hecha del mismo material, y que se la regaló la abuela a él y a su hermano.

En cambio, quedará para más adelante las testimoniales de Daiana González, exnovia de Facundo, y dos amigos del joven, uno que lo vio antes de que se fuera de la casa en Pedro Luro y otro que recibió un mensaje de texto cuando ya había emprendido viaje hacia Bahía Blanca, donde quería llegar para intentar recomponer la relación con su expareja.

Como anticipó TN el lunes, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmó el miércoles que los restos encontrados a metros de las vías del tren pertenecían al joven de 22 años. Los peritos forenses ahora deberán determinar la data, la causa y la mecánica de muerte mientras los investigadores judiciales tendrán que analizar si se debió a un accidente o a un homicidio perpetrado por la Policía Bonaerense, como sostiene la mamá de Facundo con el apoyo de sus abogados Leandro Aparicio y Luciano Peretto.

Tras el análisis genético del EAAF, Cristina expresó en Radio Rivadavia: “Con todas las pruebas, más que nunca estoy convencida de quiénes mataron a mi hijo, dónde lo hicieron, aunque estamos esperando los resultados de la autopsia. Son pocos los que lo mataron, pero muchos los que encubrieron”.

“Esta gente no tiene perdón de Dios. A mí me ha golpeado la vida muy fuerte, pero no ha logrado derrumbarme, yo no voy a descansar hasta ver a todos esos infelices detrás de las rejas”, se prometió.

Mientras tanto, la jueza federal 2 de Bahía Blanca María Gabriela Marrón, a cargo de la causa, dio positivo en coronavirus, pero la investigación no se detendrá porque la llevan adelante los fiscales.