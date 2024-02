La ministra Pettovello se acerca a las entidades religiosas tras los cruces con las organizaciones sociales

En medio de los fuertes reclamos de piqueteros en reclamo de comida, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, firmó convenios de asistencia alimentaria con entidades religiosas. La funcionaria dispuso la medida tras el pedido de la Iglesia Católica al Gobierno para que se mantenga la ayuda a centros asistenciales, en un fuerte comunicado en el que planteó que “la comida no puede ser variable de ajuste”. Están previstos convenios con la Cooperadora de la Nutrición Infantil (CONIN) y entidades de la Iglesia Católica.

Pettovello aceleró medidas en medio de los reclamos de organizaciones sociales y comunitarias, que hicieron filas de 20 cuadras durante más de cuatro horas en pedido de ayuda alimentaria frente al Ministerio de Capital Humano, después de que la titular del organismo les planteara la semana pasada a manifestantes que recibiría “a la gente que tiene hambre, no a los referentes”.

La ministra de Capital Humano aclaró: “Yo no cité a la gente para que esté bajo el sol, los convocaron los dirigentes. El otro día, al verlos en la puerta del Ministerio, bajé para atenderlos por una situación puntual. Pero esta vez no los voy a recibir porque yo no los convoqué. Fueron los dirigentes que usan a la gente y la hacen hacer cola bajo el sol”, según información oficial del Ministerio. A su vez, el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó en conferencia de prensa en Casa Rosada que Pettovello no iba a recibir a los piqueteros.

Pettovello firmó convenios de asistencia alimentaria con entidades religiosas, entre ellos uno también rubricado por el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de la Torre, con la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina (Aciera) por $177.500.000. El organismo asiste a chicos, ancianos y personas con discapacidad, coordina hogares y otorga asistencia a familias vulnerables, ofrece educación accesible y organiza tanto eventos educativos como campañas sociales, de acuerdo a un comunicado oficial.

El vocero presidencial dijo en respuesta al duro comunicado de la Iglesia al Gobierno para que mantuviera el suministro de alimentos a centros asistenciales: “Coincidimos plenamente, la asistencia a los comedores comunitarios nunca va a ser recortada, la comida de los argentinos no está en discusión y por supuesto que no es una variable de ajuste. Lo que sí lo es y lo será siempre son los intermediarios que hacen negocios con la pobreza”.

La Iglesia Católica, a través de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), le pidió al Gobierno que no interrumpa la ayuda a los centros asistenciales, al advertir que “cientos de miles de familias” en el país tienen problemas para “alimentarse bien” y plantear que “la comida no puede ser una variable de ajuste”, por lo que los comedores comunitarios, entre otras instituciones sociales y religiosas, deben recibir asistencia “sin dilación” para que la situación “no profundice la crisis alimentaria”.

La Comisión Ejecutiva de la CEA, liderada por monseñor Oscar Ojea, manifestó a través de un comunicado: ”Como obispos, en el trato pastoral con la gente sencilla, hemos aprendido que 'Un plato de comida no se le niega a nadie'. Es que en nuestra patria nadie debería pasar hambre, ya que es una tierra bendita de pan. Sin embargo, hoy, a cientos de miles de familias se les hace cada vez más difícil alimentarse bien”.