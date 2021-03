La modificación del Impuesto a las Ganancias obtuvo dictamen en el Senado y podría aprobarse la semana que viene

El proyecto de ley que reforma el Impuesto a las Ganancias y beneficia a cerca de un millón de trabajadores que dejarán de tributarlo, recibió esta tarde dictamen favorable en el Senado tras un plenario de comisiones en el que la oposición planteó objeciones pero adelantó su acompañamiento.

El presidente de la comisión de Trabajo, Daniel Lovera, confirmó el pase a la firma del proyecto votado por la Cámara de Diputados, consideró que “es una medida oportuna” en el contexto de la pandemia de coronavirus y sostuvo que “significa más dinero que se vuelca al consumo y va a empezar a encender la economía”.

El encuentro comenzó con la presentación de los miembros del Poder Ejecutivo, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y en representación del Ministerio de Economía el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias. “Esta medida ayuda a que los salarios crezcan en términos reales y también a la reactivación económica. Con esta modificación queda afectado un sector de asalariados, cuyos ingresos en función del ingreso medio, es correcto que tributen el impuesto”, señaló Moroni.

“Este proyecto es una cuestión de justicia; facilitar que una cantidad muy importante de trabajadores y también de jubilados y pensionados dejen de pagar el impuesto a las ganancias tiene un impacto directo en el bolsillo, un impacto reactivador”, dijo Arias.

Uno de los puntos en discusión lo planteó el senador Julio Cobos, que consultó: “¿Qué pasa con los sueldos arriba de los 173 mil pesos? Además, esta ley no tiene consideración para los autónomos que tiene el país, quisiera una consideración al respecto”.

La respuesta que llegó de parte de los funcionarios así como de los senadores oficialistas es que no se estaba llevando adelante una reforma sino sólo el cambio del piso a partir del cual se comienza a pagar el impuesto. Esto hizo que se quejara el senador Esteban Bullrich, quien agradeció la presencia de los funcionarios pero señaló que “siempre es a paquete cerrado” aduciendo que el oficialismo hace valer su número y nunca aceptan modificaciones.

Moroni dijo que la ley que reforma el Impuesto a las Ganancias “es una larga aspiración” del gobierno nacional y aseguró que contribuirá a que “los salarios crezcan en términos reales” y a la reactivación económica. “Es bueno que la Argentina vuelva a sus porcentajes históricos en materia de cobro de impuesto a las Ganancias. Esta es una larga aspiración que hoy vamos a ver cumplida gracias a este impulso que ha tenido desde el Congreso y desde gobierno del presidente Alberto Fernández, uno de cuyos objetivos es que los salarios crezcan en términos reales”, explicó.

“La tradición indicaba que el impuesto alcanzaba al 10% de los trabajadores y ahora llegábamos al 20 por ciento. Con esta modificación vamos a volver a ese 10 por ciento”, subrayó, y dijo que al Gobierno le parece justo que quienes cobran mayores ingresos sean quienes paguen el tributo.

Por su parte, Arias también respondió preguntas y una de ellas apuntaba a que las modificaciones incluidas en Diputados hacen que los ex presidentes paguen Ganancias y no así los jueces. “Creo que todos deberían pagar Ganancias, en especial los que tienen los ingresos más altos, pero no es mi decisión ni lo que se está discutiendo en este proyecto”, explicó el funcionario del Palacio de Hacienda.

El proyecto permitirá que 1.267.000 trabajadores en relación de dependencia y jubilados dejen de pagar Ganancias gracias al nuevo piso establecido, que se actualizará anualmente a través del índice de variación salarial (RIPTE). En el caso de los jubilados, el impuesto comenzará a pagarse a partir de los ocho haberes mínimos, en lugar de los seis actuales.