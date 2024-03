Conflicto por el agua potable La oposición acusó que Aguas de Catamarca no garantiza que el agua sea apta para consumo La oposición apuntó que un informe emitido por la Dirección de Control de Calidad del Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRE), pone en evidencia que los análisis realizados en domicilios de B° Inca y Acueducto Norte, no incluyen análisis de Pseudomonas Aeruginosa, bacteria que es nociva para la salud y, por ende, su presencia en el agua, no es para para consumo humano.