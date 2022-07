La oposición apuntó contra los jueces de paz, de las cabeceras departamentales

"Es inconcebible la falta de acceso a la justicia en los casos de violencia que sufren las mujeres y niños en sus hogares, considerando que su ausencia ayuda en la impunidad de los violentos y agrava las consecuencias de esas situaciones" expresó Vilma Chayle tras comentar sobre el proyecto trabajado en forma conjunta con el diputado Alfredo Marchioli y presentado en la Cámara Baja respecto del pedido de informe a la Corte de Justicia en cuanto a los Juzgados de Paz Lego y los protocolos de actuación en caso y violencia familiar y situaciones de niños en riesgo.

En este punto, la Coordinadora del Observatorio de Género del Instituto Moisés Lebensohn avanzó en que "la protección de las víctimas donde no hay Unidades de violencia de género, la la deben dar los Juzgados de Paz Lego, debidamente capacitados en lo judicial y administrativo para girar las instrucciones a la Justicia y seguir los pasos en forma inmediata".

A modo de ejemplo, citó el caso ocurrido en Saujil donde no hay Unidad Judicial y la Fiscalía está en Andalgalá. "Las mujeres en entornos violentos no pueden ir hasta allí si les es imposible salir de su casa, ni goza de ingresos propios, agravada la situación que su pareja era policía, es decir, parte de la institución que debe receptar la denuncia" comentó.

"Hay jueces de Paz que no receptan las denuncias, no hacen el debido acompañamiento o no son los auxiliares que se necesitan en las distintas localidades del interior donde estánen mayor vulnerabilidad y situación de riesgo" comentó Chayle tras enfatizar que hasta tanto se haga efectiva en toda la Provincia la Ley contra la Violencia de Género y se instalen las unidades necesarias, "los Juzgados de Paz Lego deben funcionar como auxiliares y ser la herramienta en el sistema de protección a mujeres, niños, niñas y adolescentes, de una forma efectiva, segura e integral, evitando la revictimización".

Cabe recordar que el pedido de informe a la Corte girado a Comisiones hace referencia a: si los Jueces de Paz Legos dan cumplimiento a las disposiciones del protocolo de Actuación para los Juzgados de Paz en caso de Violencia Familiar, receptando denuncias por hechos de violencia intrafamiliar y de género; si los mismos se encuentran capacitados para actuar brindando un rápido y eficaz abordaje; en que consiste el protocolo de actuación en caso que la víctima de violencia familiar y de menores en riesgo; plazo en el que los Jueces de Paz Legos deben dan intervención al Fiscal de Instrucción de su cabecera departamental; entre otros.