La oposición cargó duro contra Jalil por la reforma judicial

El diputado Luis Lobo Vergara (UCR -Junto por el Cambio) salió al cruce de las declaraciones del gobernador Raúl Jalil de enviar a la Legislatura un proyecto para avanzar en la reforma del Poder Judicial de Catamarca.

"En el Presupuesto Provincial 2023, el Poder Ejecutivo recortó recursos al Poder Judicial, y recurrió a la política social para justificar la poda presupuestaria. Celebraría que esa medida se aplicara también en los otros poderes y organismo del Estado, donde el oficialismo maneja los recursos como propios y de forma arbitraria", disparó Lobo Vergara.

El legislador consideró que la gestión de Jalil es un "fracaso" en materia judicial.

"Las declaraciones del Gobernador reflejan el fracaso de la política judicial. Catamarca tiene un ministro muerto (Juan Carlos Rojas), y al fiscal (Lauriano Palacios) de la investigación, enfrentando un jury de enjuiciamiento. Si las reformas propuestas tendrán estos resultados dudamos de la capacidad del Poder Ejecutivo para eficientizar la gestión del judicial", sentenció.

Por otro lado, su par Silvana Carrizo también cuestionó los anuncios del mandatario de avanzar con los cambios en materia judicial.

"No tenemos comunicación formal, siempre nos enteramos de los temas que el gobernador va a tratar por los medios y luego ingresan a la legislatura, se da un trámite exprés en temas que son sumamente importes y de esa manera tenemos proyectos, como el presupuesto de la provincia, en menos de una semana. No sabíamos nada de plantear una reforma judicial, un tema que se debe estudiar profundamente y no sé si el gobierno lo hizo y si ese es el proyecto que el gobernador enviará a extraordinarias, a veces siento que el gobernador toma estos temas para salir de situaciones que no puede responder, como lo hace con la reforma de la Constitución, no aclara qué punto vamos a reformar", dijo Carrizo en declaraciones radiales y reclamó certezas sobre los puntos a reformar.

Por último, el diputado Tiago Puente se expresó al respecto y afirmó: "Que Jalil diga que no existen elementos políticos en la designación de jueces es tomarnos el pelo", al tiempo que exigió que el mandatario brinde precisiones antes de enviar cualquier tipo de proyecto a la Legislatura.