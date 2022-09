La oposición cargó duro contra la Ministra de Salud porque echo al exdirector del San Juan

La diputada provincial de la UCR, Juana Fernández cuestionó la reciente salida del exdirector del Hospital San Juan Bautista, Dr. Hernán Toloza y cargó duro contra la ministra de Salud, Manuela Ávila quien tomó la decisión de apartar del su cargo al funcionario.

Durante su ponencia en la sesión de la Cámara baja, la diputada, en plena sesión dijo que la decisión de la ministra Ávila, no se trataría de un cambio como se informó desde la cartera sanitaria, sino que literalmente “echaron al Dr. Toloza por negarse a entregar a sus colegas”, en marco de los reclamos salariales que viene realizando el personal de Salud de toda la provincia.

Para Juana Fernández, la ministra de Salud lleva adelante una política busca “criminalizar la protesta”.

“Al Dr. Toloza lo dieron de baja porque no quería enviar el listado de los colegas que marchaban los días jueves reclamando por los salarios. Hemos llegado al punto que ni las propias autoridades están dispuestas a asumir el costo político de un gobierno que no para de equivocarse. El Dr. Toloza no pasó las listas para los descuentos y ese fue el motivo de su baja”, disparó la diputada radical.

Fernández cuestionó también la decisión de aplicar los descuentos al personal de Salud que realizó algún tipo de protesta: “Amedrentan a los empleados públicos con que les van a descontar o les niegan el derecho de huelga. Hay que dejar de lado la retórica barata de 'los gorilas de aquí, los gorilas de allá'. Me parece que esta vez al gorila lo tienen en su propia casa, y no es una metáfora. Escuché al gobernador sobre los riesgos de subir los impuestos a las empresas de litio, que dejan el 3,5%, una burla para los catamarqueños. Quisiera saber qué opina del incremento del 100% de la luz y el agua para el vecino de a pie. No le asusta tocar los impuestos locales, le asustan los impuestos a las mineras”.

Elecciones

Finalmente, la diputada radical afirmó que si el Gobierno provincial convoca a elecciones Primarias en marzo de año que viene pierde la contienda electoral. “Es lógico que piensen en octubre. Si hoy llaman a elecciones en marzo el gobernador pierde: o pierde con la oposición, o pierde con el justicialismo, porque hay un sector del peronismo que no se quiere quedar sentado con lo que pasa. Hoy las encuestas dicen que el gobernador tiene un 60-70% de imagen negativa. Si dejan de criminalizar la protesta y pensar en el capital minero concentrado, quizás le mejoran un poco los números”, declaró en respuesta a los dichos de su par del Frente de Todos, Ramón Figueroa Castellanos quien reveló que el gobernador tendría intenciones de concretar las Primaria en octubre de 2023 en conjunto con las elecciones nacionales.