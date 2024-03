La oposición cuestionó el aumento del VAD y pidió que el Gobierno lo subsidie

Este lunes se llevó a cabo la Audiencia Pública convocada por el Ente Regulador de Catamarca para analizar el pedido de la empresa EC SAPEM de actualizar el Valor Agregado de Distribución (VAD) para el período Marzo-Abril 2024. Tras esta, se aceptó un aumento del 106% del VAD, ante el cual, la oposición cuestionó duramente al Ente Regulador y a la empresa distribuidora.

"No se podrá pagar el servicio de energía eléctrica, habrá más morosidad y se incrementará la clandestinidad", fue la forma en la que el diputado provincial y presidente de la UCR catamarqueña Alfredo Marchioli al nuevo incremento en la tarifa de energía eléctrica en pos de la actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD), para el período Marzo 2024/Abril 2024 requerida por Energía Catamarca SAPEM.

"Lo del incremento de la tarifa es tremendo y el impacto en el monto final de la factura va a llegar en algunos casos, dependiendo la categoría y el consumo, a 6 veces más de lo que estamos pagando actualmente" lamentó el Legilador teniendo en cuenta el 106% del aumento del VAD que pide la empresa distribuidora más la quita de los subsidios nacionales.

Durante su exposición en consulta pública, Marchioli aseguró que la medida, va nuevamente "va a contramano de las posibilidades económicas de las familias catamarqueñas".

En este sentido trajo a colación que mientras que pretenden aumentar el doble el costo de los servicios, desde noviembre, a la fecha los aumentos salariales apenas llegaron al 30%.

"Se golpea sin remordimiento los bolsillos de los catamarqueños y esto va a derivar en morosidad y clandestinidad, ya que muchísimas familias no van a tener cómo costear el servicio de energía eléctrica" cargó el Diputado al tiempo que hizo responsables al Gobierno de la Provincia, Enre y Ec Sapem quienes van a generar y tener que dar respuesta ante "los serios e irreparables daños que van a generra en las familias catamarqueñas e incluso los riesgos en que esto puede derivar, producto de la manipulación del tendido eléctrico".

Marchioli pidió al Gobierno Provincial subsidiar el VAD y apuntó al ENRE al enfatizar que lamentablemente las audiencias vienen siendo "un trámite o mera formalidad".

"El Ente Regulador perdió su esencia y al ser las empresas de servicios de mayoría estatal, el ENRE que depende del Estado, termina haciendo lo que le pide el Ejecutivo", apuntó.

"No hay representación en el ENRE que defienda los intereses del usuario y por eso no hay control, no se hacen los análisis y se aprueban los aumentos como vienen, sin razonabilidad y graduabilidad" lanzó Marchioli.