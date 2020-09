La oposición rechazó la intervención al municipio que conduce Aybar

En la sesión de ayer de la Cámara de Diputados, el oficialismo intentó avanzar con el proyecto de intervención del municipio de Puerta de Corral Quemado, a cargo del intendente, Enrique Aybar, pero la oposición votó en contra y la iniciativa no pudo ser tratada sobre tablas.

El proyecto, de autoría de Daniel Lavatelli, sostiene que el jefe comunal, que fue condenado a 6 años de prisión por el delito de "abuso sexual simple agravado por la guarda" y permanece en libertad y en la función pública hasta que el fallo quede firme, no puede continuar desempeñándose en el cargo. Por este motivo, la diputada del Frente de Todos, Verónica Mercado, propuso que el proyecto sea tratado sobre tablas, sin contar con despacho de comisión.

Para poder tratar sobre tablas un proyecto, se necesitan los votos favorables de los dos tercios de los presentes, en el caso de ayer, eran necesarios 34 votos afirmativos. Tras ponerse a consideración del cuerpo, votaron por la afirmativa 20 diputados, mientras que el interbloque opositor sumó 14 votos por la negativa.

Los diputados opositores fundamentaron su negativa en señalar que no se cumplen con los ítems previstos en la Ley Orgánica Municipal, para una intervención, pero propusieron modificar esa ley para incluir la posibilidad de desplazar, de manera temporaria, a intendentes que estén en las mismas condiciones de Aybar. Esta propuesta tampoco logró la mayoría para poder ser tratada.

Básicamente, lo que la iniciativa del interbloque opositor proponía era agregar un artículo a la Ley Orgánica Municipal, donde se establezca como "causal de impedimento temporario para ejercer el cargo de Intendente Municipal, tener condena en proceso penal en primera instancia por delito doloso, sin perjuicio de los remedios procesales a los que las partes y el condenado tengan derecho, y que, oportunamente, se interpongan. El apartamiento del cargo del funcionario, condenado en primera instancia, se extenderá durante el resto del proceso penal y hasta tanto exista sentencia firme en cuyo caso, si el funcionario del que se trate resultare absuelto, podrá retomar sus funciones electivas hasta el final de su mandato".

Por otra parte, los diputados, en su conjunto, respaldaron a los senadores nacionales, Inés Blas y Dalmacio Mera, quienes presentaron un proyecto en la Cámara Alta del Congreso, propiciando establecer la transferencia a favor de la minera provincial Camyen SE la propiedad de "Minas Capillitas", que está bajo titularidad de la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM).