La oposición responsabilizó al gobierno por la falta de inversión en la infraestructura de las escuelas

La diputada y presidenta del bloque de la UCR, Silvana Carrizo, denunció la situación crítica que vienen atravesando las escuelas de la provincia, atribuyéndole la responsabilidad directamente al gobierno provincial. En palabras de Carrizo, "Las temperaturas extremas dejaron al descubierto la falta de inversión, la desidia sistemática que afecta a las escuelas por carencias edilicias, desde el no funcionamiento de los ventiladores, la falta de luz o agua, a problemas con obras de infraestructura que no se realizaron o no se terminaron durante el receso, cuando no había estudiantes."

La legisladora también destacó la situación de las escuelas en obra, señalando que "frente a esto, las comunidades educativas realizan faltazos, marchas, para visibilizar el conflicto. Esto pasa en las escuelas públicas, y también en las privadas que vienen reclamando por el incremento de las cuota".

Carrizo cuestionó la regulación y control de la asignación de subsidios a la educación de gestión privada, planteando interrogantes sobre su impacto en las cuotas que pagan las familias y quién controla la eficiencia de dicho subsidio.

Además, enfatizó la alarmante reducción de la inversión educativa en las escuelas públicas, revisa que "en las escuelas estatales hay una permanente reducción de la inversión educativa, el año pasado de una proyección de intervención en la infraestructura de 123 escuelas, solo 70 fueron arregladas, 30 en Capital y 40 en el interior. En la provincia tenemos casi 1000 establecimientos escolares, ni el 10 por ciento fueron reparadas".

La presidente del bloque de la UCR, subrayó que la situación actual en materia de infraestructura pone en riesgo la salud de todos los involucrados en la comunidad educativa. "La irregular situación actual en materia de infraestructura, pone en serio riesgo la salud de niños, niñas adolescentes, de los y las docentes y de toda la comunidad educativa. Los problemas de agua y electricidad a los que se le suman los de construcción edilicia es una realidad que no se puede tapar".

En este sentido, Carrizo hizo hincapié en que es responsabilidad del Estado garantizar condiciones adecuadas en las escuelas. "Es prioridad del Estado garantizar la condiciones adecuadas y dignas en materia edilicia de los establecimientos educativos tanto para niños, niñas y adolescentes como para los y las trabajadores de la educación que allí se desempeñan”.

Por último, sostuvo que desde el Bloque de la UCR seguirán insistiendo sobre el tratamiento del proyecto de Ley de Emergencia Educativa.