La oposición no tardó en responderle a Jalil

La oposición no tardó en responder las declaraciones del gobernador Raúl Jalil respeto a la falta de acompañamiento a las políticas de Estado, vinculadas a los proyectos mineros y poner fin a la reelección indefinida para cargos electivos, en especial en los municipios.

"El gobernador confunde políticas de gobierno con políticas de estado. Él es el jefe del gobierno, no el dueño del Estado", afirmó el diputado nacional Francisco Monti.

El legislador aseguró que las "políticas de Estado" deben elaborarse bajo condiciones de confianza, diálogo genuino y respeto a las instituciones. Y opinó que para que las "políticas de estado" lleguen a la gente tienen que ser consensuadas con todos los actores sociales y dejar de ser decisiones arbitrarias.

Monti dijo que la oposición no puede "acompañar" las supuestas políticas de estado en la medida de que no ha participado en la gestación de ellas.

"Jalil debe comprender que en la democracia hay que tolerar las críticas y hacer un ejercicio humilde de la administración del poder político. El estado no es "Él" ni debe estar al servicio de Él", disparó el de legislador.

Cabe recordar que está mañana durante la entrega de Viviendas en la zona Norte de la Ciudad el gobernador Raúl Jalil señaló la dificultad para acordar y consensuar con los legisladores de la oposición en temas centrales para la administración del estado. "La oposición no nos acompaña en políticas de Estado como la minería; la reelección indefinida, acá hay reelección indefinida, que no estamos de acuerdo tanto yo como la exmandataria y senadora Lucía Corpacci. No hemos podido ponernos de acuerdo con la oposición”, se quejó el mandatario.