La polémica por los dichos del diputado Ávila se metió en la Cámara alta

Sobre el final de la quinta sesión ordinaria del Senado, el oficialismo, a través de la palabra del senador Raúl Barot se refirió de manera crítica a los dichos vertidos recientemente por el diputado Hugo Ávila (FUC) sobre la falta de insumos del Hospital Malbrán, obteniendo seguidamente la respuesta del senador radical, Ariel Cordero.

“Desde este bloque, como lo hemos manifestado en un comunicado recientemente emitido, estamos de acuerdo en que la rivalidad política tiene que tener un límite; hay situaciones muy complicadas como esta donde debemos dejar de lado los intereses personales y sumarnos a las acciones contra el covid en nuestra provincia”, arrancó diciendo Barot, quien, más allá de reconocer que “nuestros pares senadores de la oposición siempre nos han acompañado en todas las decisiones que hemos planteado sobre las acciones que ha realizado el gobierno provincial, manifestó: “No podemos dejar pasar lo que ha ocurrido, ya que tiene que ver con una cuestión de salud pública. Lo que ha hecho el diputado Ávila, y que es de público conocimiento, ha generado zozobra en la población y noto que lo único que han hecho desde la oposición, especialmente el mencionado diputado, en estos meses, es trabajar para que la gente descrea sobre las medidas tomadas por el gobierno para poder prevenir la pandemia”.

“Debemos cuidar nuestro sistema de salud para que no colapse y ayudar a nuestros enfermeros, enfermeras, médicos y médicas, profesionales y trabajadores de la salud, que están batallando hace un año, acompañando las medidas que se toman, ya que son necesarias”, concluyó.

El senador Cordero, por su parte, respondió a lo dicho por el jefe del bloque oficialista, manifestando: “Desde lo personal he mantenido siempre una postura constructiva, ví con mucha preocupación hace unos días, cuando se iniciaba la jornada, lo dicho sobre los insumos del Hospital Malbrán, imaginando en realidad la preocupación de las familias que tienen a un ser querido internado y con la necesidad de oxígeno. No está bien que se haga política, ni con el Malbrán ni con la salud o el sistema sanitario. Es nuestro deber, desde el lugar que nos toca, ayudar, asistir a los vecinos, y en nuestro accionar legislativo, diseñar políticas que sean de ayuda a cada uno de ellos.

Finalmente el senador radical manifestó que, “lejos de las peleas políticas” los vecinos están atentos también a cómo vamos a sobrellevar la pospandemia y esta situación económica que no debemos desconocer y está afectando a todos, pero sobre todo a nuestros comerciantes y trabajadores que viven en y de la actividad privada”.