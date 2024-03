La Provincia no descarta subsidiar a quienes no puedan pagar la cuota del IPV

Otro de los temas calientes, el que genera movilizaciones sociales y un debate sobre lo apropiado del incremento, en función de las condiciones de las viviendas, es lo referido al aumento de la cuota del IPV. En este sentido Raúl Jalil indicó que la medida sigue en estudio.

Así lo indicó en el diálogo mantenido con Radio Valle Viejo, donde aseguró que no hay definición y todo es materia de análisis. “El tema de las cuotas del IPV, le he pedido al ministro Fidel Sáenz que hagamos un estudio más profundo de la situación económica de quienes viven ahí. Creo que nosotros tenemos que subsidiar a la demanda, que significa subsidiar al que no puede pagar”.

Luego y aclarando más, dijo que habló con “algunos Intendentes, con el Ministro, y se va a hacer un estudio para el mes que viene para que los que puedan pagar abonen, los que no puedan no lo hagan, siempre que no supere un 15 o 20% del salario”.

Jalil, no obstante, esto, defendió la política de vivienda de la Provincia y por esos sostuvo que “tenemos que seguir construyendo viviendas. Vamos a seguir construyendo. Tenemos un plan de 2 mil viviendas que tenemos que terminar, algunas con fondos provinciales, otras con nacionales”.

“Estable”

En el plano económico, el mandatario dijo que la situación local es “estable” y que, en atención a eso, no va a hacer falta una ley de emergencia, pese al ajuste en las transferencias y que el presupuesto nacional ha sido prorrogado. Y en este sentido acotó: “El presupuesto provincial está aprobado, hemos tomado ciertas excepciones que nos llevaron a tener una economía estable, pero tenemos que hacer un seguimiento mes a mes con el Poder Judicial y el Poder Legislativo, y con los sindicatos”.

“Le pido a la gente que tiene que entender la situación económica, que es muy compleja, y Catamarca en esa situación no va a emitir bonos por ahora. Se está pagado sueldos en tiempo y forma, tenemos una relación con los sindicatos que vamos llevando adelante con los tres poderes y por ahora no necesitamos una Ley de emergencia, pero si es necesario, lo vamos a hacer”, dijo al marcar el cuatro de situación.

Allí marcó que, en el caso de los acuerdos salariales con los sindicatos, dijo que se seguirán manteniendo según reuniones periódicas para analizar los índices inflacionarios de cada mes. “Con los gremios tenemos reuniones periódicas, pero también le pedimos a la gente que entienda la situación económica, que es muy compleja, y dentro de este contexto Catamarca no emitirá bonos, estamos pagando los sueldos en tiempo y forma. Estamos teniendo reuniones con los gremios de los tres Poderes, por ahora no necesitamos una ley de emergencia, pero si es necesario lo vamos a hacer”.