La salida es el Frente de Izquierda

La candidata a concejal por el Frente de Izquierda, Eliana Jennifer Figueroa cuarta en cerrar el tramo final del debate afirmó utilizando el lenguaje inclusivo que llevarán al CD propuesta para combatir la violencia de género y poner frenos a los abusos y a los abusadores.

“Para concluir este debate frente a la realidad del país les decimos a todos los catamarqueños que la salida no es por el Frente de Cambiemos, ni siquiera por el Frente de Todos que ya tuvieron la oportunidad de sacarnos de la grieta, la salida es por la Izquierda, les invitamos a todos, todas y todes las trabajadoras, trabajadores las mujeres disidentes y a las juventudes y a todos los precarizados de la salud que venimos acompañando arduamente en su lucha y que nos voten este 14 de noviembre que voten concientemente en las urnas porque somos nosotros los que acompañamos cada una de las luchas”, expresó.

La referente de Izquierda señaló que el trabajo y la visualización de los pedidos de justicia en las calles. “Salimos a las calles a acompañar a los trabajadores verdaderamente y también le decimos que no queremos más violentos y abusadores en el gobierno ni el concejo y por eso hoy decimos justicia por Soledad Ledesma que una de las víctimas del Presidente del CD (Daniel Gustavo Zelaya) de la ciudad por eso mismo también combatimos el día a dia con las mujeres y diversidades, la violencia de género, los abusos y también sostenemos que los abusos no prescriben porque también los abusadores que hay en las iglesias se sostienen de eso para decir y dilatar y dar impunidad totalmente a sus abusadores por eso desde el Frente de Izquierda que la Justicia tiene que ser elegida por la voluntad del voto de la gente y no por la casta política, es el único poder que es elegido a conveniencia de la casta política los demás poderes son elegidos por el voto popular. Le pedimos que nos voten”, finalizó.