La secretaria de Hacienda de Valle Viejo asegura que no hubo nuevos contratados

Ayer, la secretaria de Hacienda de Valle Viejo, Verónica Rodríguez y su par de Obras Públicas, Gustavo Soria, asistieron al Concejo Deliberante para responder los informes solicitados por los ediles.

En el caso de Soria, los concejales de la oposición mostraron su inconformidad debido a que el funcionario no logró responder todas las preguntas que le habían remitido y, además, no presentó el convenio firmado por el Municipio y la Provincia para la obra que se realiza en la Plaza de San Isidro.

“Valle Viejo sigue desconociendo el valor de la obra. No se trajo la documentación clave que es el convenio con la Provincia en donde se establece cuál es el rol que cumple el Municipio, que debería controlar la obra y, a su vez, el monto que costará”, señaló el presidente del Concejo, Alberto Barrionuevo.

Respecto de la presentación de Rodríguez, el edil indicó que la funcionaria “confirmó que la jefa comunal se aumentó el sueldo, el número de funcionarios y el número de jefaturas” y apuntó que “ahora estamos comprendiendo por qué las finanzas están en rojo, mientras se suman funcionarios y se dejan cesanteados”.

Por su parte, en diálogo con la prensa, la secretaria de Hacienda explicó que el aumento de sueldo de la intendenta Susana Zenteno se debe a que hubo un incrementó del sueldo de gobernador y, por ende, por ley, también se debe aumentar el sueldo de la jefa comunal.

Por otra parte, aseguró que Zenteno no contrató ningún empleado desde que asumió y que el Municipio sólo cuenta con 47 contratados, que provienen de la gestión del exintendente Gustavo Jalile.