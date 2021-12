"La sola mención del pase sanitario hizo que aumente cantidad de gente vacunándose"

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, aseguró este jueves que "la sola mención del pase sanitario ha hecho que aumente la cantidad de gente concurriendo a darse la segunda dosis de la vacuna" contra el coronavirus.



"El pase sanitario no busca restringir nada, es solo apoyar la campaña de vacunación, hay vacunas disponibles", dijo Cerruti en rueda de prensa en Casa de Gobierno, en la que advirtió que "están creciendo los casos de coronavirus en el mundo y en la Argentina, y hay que volver al uso del barbijo en espacios cerrados".



Cerruti afirmó que el Gobierno nacional espera que el Congreso "sesione y sancione" hoy el proyecto de Presupuesto 2022 y que "los diputados tengan la responsabilidad de darle certezas a la población".



"La campaña electoral terminó. Entendemos las pasiones y los discursos encendidos pero, en este momento, tenemos que ser capaces de dar certezas y llevar tranquilidad a un pueblo", aseguró.



También sostuvo que el Gobierno nacional lleva adelante una "negociación responsable, seria y contundente" con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para llegar a un acuerdo por la deuda contraída durante el gobierno de Mauricio Macri y pidió que "se dejen de buscar matices dentro del gobierno" en el marco de la negociación con el FMI.



"No busquen desavenencias internas. No sigan pidiéndole pruebas al Gobierno de que se está llevando adelante una negociación con unidad", pidió.