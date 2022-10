La UCR cuestionó la visita de Niederle y ratificó la necesidad de la interpelación

El bloque de Diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) cuestionó la visita del Ministro el Ministro de Infraestructura y Obras Civiles, Ing. Eduardo Niederle, a la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Cámara Baja y aseguran que "no pudo responder" a las inquietudes de los legisladores sobre los presuntos hechos de corrupción en la adjudicación de obras mediante contrataciones directas como tampoco sobre a falta de respuesta del Estado ante las necesidades de infraestructura y mantenimiento de distintas obras.

"Su presentación y falta de respuestas sustentan la necesidad de la interpelación para que brinde respuestas concretas a los presuntos hechos de corrupción, prioridades de obras del gobierno de la provincia, y las razones por las que se demuelen obras para construir nuevas" apuntan desde la UCR en una pormenorizada síntesis de lo que fueron las respuestas del Ministro ante cada interrogante.

"No puedo hacer obras que los ministerios no gestionan. Y cuando me la piden debo preguntarle al Gobernador qué tipo de obra hacemos, porque hay intervenciones de 10 millones o de 60 millones. Queda a voluntad del Gobernador" fue la respuesta que esbozó el Ministro ante la consulta de la UCR respecto del por qué el hospital San Juan Bautista, el resto de los CAPS (Centros de Atención Primaria de la Salud) y muchas escuelas provinciales, están en estado de abandono y sin mantenimiento.

En este punto, el funcionario agregó que "Todo se realiza en el marco del sistema de contrataciones, nada fuera de la ley. Me encantaría que me hagan una denuncia penal".

Sobre la cantidad de obras paralizadas, como la pavimentación de la ruta provincial N°1, tramo Singuil – Las Chacritas, adjudicada a “Áridos del Valle SRL” o el Centro de Desarrollo Infantil de Recreo, adjudicado por contratación directa a “AIR TOTAL SRL", Niederle fue directo al asumir que "existen irregularidades en la gestión de las obras públicas. Las capacidades operativas de las empresas están superadas, por eso las obras no se culminan en tiempo y forma y respecto a la obra de la RP 1, se rescindió el contrato".

En este punto desde el Bloque de la UCR

se le recordó que hace unos meses el gobierno había asegurado que la empresa podía terminar la obra de pavimentación de la RP1 y se la auxilió económicamente, aunque el Ministro señaló que no se hizo pública la rescisión.

Ante esta última respuesta del Ministro, se concluyó que no se está cumplimiento la ley de obras públicas si se adjudican obras a empresas que tienen superada su capacidad operativa.

En alusión a las razones de la demolición de la terminal de Fiambalá si estaba en condiciones y en buen estado de conservación, Niederle contestó que la obra no pertenece al ministerio a su cargo. Sin embargo, desde el radicalismo se consideró sí forma parte de la cartera a su cargo mediante contratación directa 001/2022 adjudicada a AIR TOTAL por más de $96 millones de pesos.

"No sabía, vamos a averiguar" contestó Niederle, el mismo funcionario que ante el interrogante sobre ¿Cuál es el criterio de la adjudicación de obras mediante la modalidad de contratación directa?, respondió: "Hacemos un concurso privado de precios y contratamos a la empresa que nos conviene".

Visita sorpresa

En un encuentro ampliado con la participación de 18 representantes de los diferentes bloques parlamentarios, la comisión de Obras y Servicios Públicos que titula Mónica Zalazar, recibió al ministro de Infraestructura y Obras Civiles, Eduardo Niederle, quien asistió espontáneamente junto a equipo técnico de la citada cartera del Ejecutivo, para dialogar y evacuar las inquietudes ante el pedido de informe presentado por Natalia Saseta (PRO-JPC) y Enrique Cesarini (PRO-JPC) consultando sobre contrataciones directas a una empresa para la ejecución de obras.

Tras el encuentro, la presidenta de la Comisión precisó que estuvieron presentes representantes de los bloques del Frente de Todos, el interbloque de Juntos por el Cambio (UCR-PRO) y el Frente Amplio Catamarqueño. A la vez, comentó que en el encuentro el titular de la cartera de Infraestructura respondió las distintas preguntas que las y los legisladores consideraron pertinentes y calificó el encuentro como “positivo ya que se demostró la voluntad de informar poniéndose el Ministro a disposición de los requerimientos e inclusive invitó a recorrer las obras que se llevan adelante”.

Además, Zalazar explicó que la iniciativa de Hugo Ávila (Frente Amplio Catamarqueño) citando al funcionario fue girada a la comisión de Asuntos Constitucionales y que, “tras agotarse las preguntas para con el Ministro, quien respondió a cada una de las que le realizaron, ésta Comisión quedó sin materia ya que se retiraron las y los representantes de otros bloques”.