La UCR denuncia que se dejó vencer el plazo de convocatoria a las PASO: "Instamos a que el Gobernador cumpla la ley electoral"

Este mediodía la Unión Cívica Radical (UCR) realizó un conferencia de prensa en el Comité provincia junto a referentes del PRO donde denunciaron que el Gobierno de la provincia no cumplió con la convocatoria de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) provinciales.

Encabezados por Alfredo Marchioli (UCR) y Carlos Molina (PRO), apuntaron que el plazo de convocatoria a las elecciones fue ayer, lunes 15 de mayo.

“La ley electoral de la provincia de Catamarca, y más particularmente, la creación de las PASO establece que cuando las elecciones van a ser de forma conjunta a las elecciones nacionales se rige la ley de simultaneidad. Esto quiere decir que todas las disposiciones, procesos, procedimientos, y el mismo cronograma electoral va a ser junto a las elecciones nacionales. Todos saben, que en el cronograma electoral nacional la convocatoria de las PASO venció ayer, el día 15 de mayo." apuntó Marchioli.

En este sentido, señaló que el Presidente Alberto Fernández hizo anteriormente la convocatoria hace tres semanas y considera que el Gobernador de la provincia tendría que haber emitido el decreto de convocatoria el día de ayer.

“Instamos al Gobernador de la provincia a que cumpla la ley electoral, que le dé seguridad a los catamarqueños, que no siga promoviendo la incertidumbre como lo ha venido haciendo desde el año pasado con declaraciones antagónicas e incoherentes en si se iban a realizar o no las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Que cumpla lo que dijo en la Asamblea del 1° de mayo de que no se iban a suspender las PASO, y para que las PASO se puedan efectivizar, como está regido en nuestra normativa provincial y nacional se tiene que convocar ahora mismo las elecciones para que los catamarqueños podamos ejercer nuestro derecho cívico y ciudadano como manda la Constitución de la provincia y poder llevarlas a cabo el 13 de agosto junto a las elecciones nacionales y la elección general en el mes de octubre” sostuvo. Alfredo Marchioli instó al Gobernador Jalil a convocar las PASO (Foto: Mauricio Espinoza/ Diario La Unión)

Además, el radical apuntó que la “conducta” del mandatario provincial, con este tema “degradan la calidad institucional de la provincia de Catamarca”, y agregó: "No puede el Gobernador mantenernos de rehén a través de la incertidumbre y la falta de cumplimiento de la ley".

EN DESARROLLO