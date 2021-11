La Unión Comercial destacó Día de Ensueño, pero reclamó medias más seria y a largo plazo

El presidente de la Unión Comercial de Catamarca, Sebastián Luna Guzmán habló sobre los beneficiosos que significó para la economía local la implementación del programa “Día de Ensueño”, sin embargo reclamó que al nivel nacional medias económicas más seria y a largo plazo para combatir la inflación y permita al sector poder salir de la crisis.

Luna Guzmán dijo que ahora que finalizó el tiempo electoral, los gobiernos nacionales y provinciales deben presentar un plan y buscar la salida porque la situación es muy complicada sobre todo para el sector industrial y comercial.

“En la provincia la situación mejoró gracias a muchos planes que tenemos como por ejemplo para los comerciantes el Día de Ensueños ha sido un salvador para muchos de este rubro. Pero a su vez, a nivel nacional hay que buscar un consenso general y trata de buscar solución que ataquen a los problemas de base como es la inflación. Venimos con un crecimiento bastante importante de las ventas en los últimos meses, sin embargo sabemos que toda la emisión que ha realizado a nivel país en algún momento va ser acompañada con más inflación entonces hay que abrir el paraguas y empezar a tener políticas serias y a largo plazo que combatan la inflación”, manifestó en declaraciones radiales.

En ese contexto comentó que Días de Ensueños está garantizado hasta fin de año y dijo que están en vía de negociaciones con el Banco Nación y con el Gobierno de la provincia para que el plan siga el próximo año.

Con respecto a la situación que afecta al sector a nivel nacional, el Unión Comercial de Catamarca reclamó la necesidad de avanzar en un plan económico consensuado básicamente para que la Argentina sea sustentable y creíble sobre todo la industria y el comercio.

“Desde el sector no vemos un plan económico o por lo menos que se haya mostrado de esa manera. Creemos que hay acciones, pero no hay un plan concreto a largo plazo donde podamos decir Argentina va ser tal o cual cosa, falta inversión porque desde el exterior no se cree en nuestro país. Necesitamos políticas que tengan un consenso general, por ejemplo hoy en argentina no se consigue vidrio para hacer una botella entonces un productor de vino, tiene su materia prima pero no tienen como envasarlo lo mismo pasa con la industria del plástico, algunos insumos de papel, hay muchas cosas que tiene que mejora, esto tiene que ver con macroeconomía porque los faltantes. Hay insumos que no llegan al país porque no tenemos seguridad jurídica, posibilidades de incrementar empleo, no hay seguridad para invertir”, sentenció.