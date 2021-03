La UOM reclama que Producat no cumple con la licencia laboral paga

El retorno del ciclo lectivo generó un nuevo conflicto entre la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la empresa Producat Sapem. Es que, según indicó el representante del gremio, Omar Cisneros, desde la patronal se niegan a cumplir con la resolución establecida por el Ministerio de Trabajo de la Nación que autoriza la ausencia laboral de alguno de los progenitores o adultos responsables que deban cuidar a chicos que, por la pandemia, no tengan que concurrir a sus escuelas, y que dicha licencia laboral debe ser paga.

En este sentido, Cisneros en diálogo con LA UNION manifestó que “esa disposición deja claro que queda justificada la ausencia en el trabajo de dichas personas para acogerse a la licencia, siempre y cuando el alumno no concurra al establecimiento. Pero ellos (Producat) hacen una interpretación errónea señalando que no son pagas esas licencias”.

Además, indicó que la patronal dirigió esta inquietud al Ministerio de Trabajo de la provincia para que definan si corresponde pagar o no. Esta acción la consideró como “absurda” debido a que “el Ministerio no tomaría decisiones que perjudiquen al trabajador”.

“Ante esta situación los trabajadores están confundidos y no sacaron licencias que tienen vigencia a partir del ciclo lectivo, que fue el día lunes, por la versión de la empresa que no son pagas. Así que estamos a la espera y si este conflicto no se arregla realizaremos alguna medida de fuerza”, sentenció.

¿Qué dice el Boletín Oficial?

El 12 de febrero, el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, modificó el artículo 3 de una resolución del 16 de marzo del año pasado. Se trata de la resolución ministerial 2021-60, que apunta a permitir que en los días en que los chicos que no concurran a clases presenciales en el establecimiento educativo o los que asistan con jornada presencial reducida, quienes deban cuidarlos de manera indispensable tengan la posibilidad de faltar a sus trabajos sin resignar ingresos.

Ítem presentismo

Por otra parte, Omar Cisneros también se refirió a otro desacuerdo que tienen con Producat por el ítem presentismo y puntualidad.

“A los trabajadores se les pagaba un monto si hacían completa su asistencia al trabajo. Pero la empresa arbitrariamente lo quitó porque según argumentan eso pertenecía a un acuerdo realizado en el 2018. Sin embargo, el pago fue retribuido durante tres años y lo sacaron finalizando el 2020. Ellos no pueden quitar algo acordado”, concluyó.