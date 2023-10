Larreta: "Patricia Bullrich no solo va a llegar al balotaje sino que va a ganar la elección"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, vaticinó que la referente del PRO, Patricia Bullrich, no solo participará del balotaje sino que "va a ganar la elección". De esta forma, descartó una potencial segunda vuelta entre el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, y el libertario Javier Milei.

"No tengo ninguna duda de que Juntos por el Cambio, con Patricia Bullrich, no solo va a llegar al balotaje sino que va a ganar la elección", subrayó en la inauguración de un nuevo centro de Monitoreo Urbano en Lugano.

Tras la escalada del dólar blue que rompió la barrera de los $1000, Rodríguez Larreta responsabilizó al Gobierno Nacional y acusó al candidato libertario de contribuir en el movimiento del mercado con fines electorales.

"Es consecuencia de un gobierno nacional que no tiene un plan, que viene corriéndola de atrás, pero también es cierto que hay candidatos que con sus declaraciones colaboran con esta situación de caos", expresó.

En la misma línea, aclaró: "Lo ha dicho públicamente, que lo mejor era que el dólar se vaya a las nubes. El dólar en las nubes genera más pobreza en los argentinos".

Aunque sin hacer mención directa, Larreta habló del diputado economista y remarcó: "Esto es producto de irresponsabilidad de un gobierno sin rumbo y de otros candidatos que usan esto para ganar la elección, para sacar un voto más. Es una combinación que lo único que hace es complicarle la vida a la gente".

El referente del PRO hizo referencia a las expresiones del fundador de La Libertad Avanza (LLA), quien definió al peso argentino como "excremento" y llamó a no renovar los plazos fijos.

Por último, exactamente once días de las generales, Rodríguez Larreta opinó sobre la nueva Ley de Alquileres sancionada en el Congreso, y a pesar de aclarar que no estaba en detalle, precisó que ante la inflación "no hay ley que aguante".

"Siempre se corre desde atrás. Con este nivel de inflación no hay ley que valga, es un problema que le come el bolsillo a los argentinos. Uno de cada tres trabajadores formales son pobres", denunció.