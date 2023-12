Larroque cruzó a Fernández por los datos de la pobreza: Me da un poco de pena

A sólo cinco días de la asunción de Javier Milei al frente del Ejecutivo, el referente K y ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque, cruzó a Alberto Fernández por haber dicho que la pobreza estaba mal medida y dio que le da "un poco de pena".

"Me dio un poco de pena en algún sentido, pero preferiría no enredarme porque cuando tuve que plantear las cosas lo hice, cuando tenían algún sentido práctico", contestó Larroque cuando le preguntaron por los dichos del Presidente. Fernández dijo en una entrevista con la agencia NA que creía que la pobreza estaba "mal medida" porque "si hubiera semejante cantidad de pobreza, la Argentina estaría estallada".

Al insistir con lo que deja la gestión de Fernández, Larroque dijo en declaraciones a El Destape Radio que se termina "una experiencia frustrante, dolorosa, traumática".

El primer dirigente que había cruzado a Fernández por sus dichos sobre la pobreza fue el piquetero Juan Grabois, quien publicó una extensa carta con duras críticas al mandantario saliente.

Grabois contrastó que "los indicadores sociales de 2019 arrojaban un panorama desolador: 35,5% en pobreza y 8% en indigencia respectivamente", mientras que "hoy, las cifras son objetivamente peores: pobreza 40,1% e indigencia al 9,3% (primer semestre), todo indica que para diciembre los números serán aún más alarmantes".

En otro párrafo también le respondió directamente a los dichos del mandatario en la entrevista. Es a la hipótesis presidencial de que quienes responden a la Encuesta Permanente de Hogares no dicen "toda la verdad" por miedo a que les quiten alguna ayuda social que puedan recibir del Estado.

"Que además digas que los índices de pobreza se explican porque los pobres subdeclaran sus ingresos ya me parece una bajeza gorila, cuando lo que en realidad sucede es que son los más ricos -entre ellos, no pocos políticos, sus amigos empresarios, testaferros, etc, etc.- los que mienten en las declaraciones para no pagar impuestos o cosas peores", escribió Grabois.

Larroque, la necesidad de "ser mejores" y no "echarle la culpa a nadie"

Al ensayar una autocrítica sobre la gestión, Larroque dijo que es necesario "ser mejores" de cara a un futuro, y apuntó: "No podemos echarle la culpa nadie, ni a la gente ni al votante, es responsabilidad nuestra porque acá ha surgido un fenómeno sobre el cual tenemos mucha responsabilidad".

También le preguntaron a Larroque si pensaba que Cristina Kirchner podría ser detenida en el futuro inmediato, tras el alejamiento del Gobierno.

"Si me guío por lo que ha ocurrido en la Argentina es difícil pensar que esas situaciones no se van a dar porque en general cuando se pretenden aplicar políticas económicas que en la previa pueden sonar modernizantes, a políticas vetustas, cuando la sociedad ve de qué se trata, pero sabemos que históricamente buscaron distraer. No se cuál será el menú", señaló.