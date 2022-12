Larroque, sobre la candidatura de Cristina en 2023: "Es una expresión de deseo, pero no es la salvadora"

El ministro de Desarrollo Social bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque le puso paños fríos al operativo clamor que pide por la candidatura de Cristina Kirchner el próximo año. El funcionario camporista dijo que se trata de “una expresión de deseo” y afirmó que la vicepresidenta “no es la salvadora”.

En diálogo con Radio 10 el dirigente que oficia como la espada mediática de Cristina Kirchner, minimizó la posibilidad de convocar a una movilización luego de que el martes se conozca el veredicto en el juicio por la causa Vialidad.

En tanto, consultado sobre la posibilidad de que la vicepresidenta compita por la presidencia en 2023, dijo que se trata de “una expresión de deseo” y pidió ponerle “racionalidad al concepto”. Y añadió: “Cristina lo viene planteando, Cristina no es la salvadora, ni se piensa desde ese lugar”.

En cambio, sostuvo Larroque, la vicepresidente ha planteado en sus últimas intervenciones “con mayor ahínco” la “necesidad de construir un acuerdo no solo con la política sino con todos los factores de poder que permita darle un marco de estabilidad a la Argentina”.

El fallo en la causa Vialidad

Este martes 6 de diciembre, se conocerá el veredicto contra Cristina Kirchner en el juicio que se le sigue junto a otros imputados en la Causa Vialidad por presunto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz a favor de Lázaro Báez, su ex socio comercial.

En su última intervención, la vicepresidenta apuntó contra los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, a quienes dedicó duras acusaciones.

Quienes fijaron de antemano una postura y advirtieron que si la Justicia falla en contra de la vicepresidenta iniciarán medidas gremiales fueron los gremialistas de ATE Capital, que encabeza Daniel “Tano” Catalano. Los estatales advirtieron que "si la tocan a Cristina paramos el Estado. Les trabajadores no vamos a permitir un Lula en nuestro país".

Consultado al respecto, Larroque dijo que se encuentran “en estado de alerta y movilización”, pero descartó la posibilidad de movilización.

“Esta el fallo, después lo fundamentos, es probable que no estén el mismo día. Es un proceso que tiene su tiempo, no es una cosa de un día”, afirmó. “Ahora no podemos ni darnos por sorprendidos por el fallo ni tener expectativas por el fallo. Han liquidado a la justicia”, indicó.

Por último, afirmó que el camino a seguir es “construir una respuesta por la positiva y eso tiene que ver con tener una propuesta política clara de cara a lo que viene”.