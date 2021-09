"Le haría muy mal a la democracia si el caso no es esclarecido"

El diputado correntino Miguel Arias baleado hace quince días en el cierre de un acto de campaña previo a las elecciones provinciales en la localidad correntina de Tapebicuá, dijo que "no necesita que le traigan un culpable urgente, sino que se cumplan todos los pasos" de la investigación y "se evalúen todas las hipótesis", para esclarecer el hecho.



"En un primer momento se contempló una sola hipótesis, que la bala partió de la concurrencia al acto, queremos que se evalúen otras hipótesis, hay nuevos elementos y pericias, un abanico de hipótesis que la Fiscalía debe investigar", dijo el legislador a Télam y señaló que se constituyó como querellante en la causa.

Arias brindó detalles de lo sucedido la noche del 26 de agosto pasado y sobre su visión de los hechos dijo que, para él, el disparo no se efectuó desde el público.

En este sentido, señaló que "no hay pericia contundente que determine que el disparo fue desde adentro, son suposiciones".

Detalló que cuando se produjo el disparo estaba en el escenario, que "había buena iluminación en el predio y que estaba en uso de la palabra la candidata a viceintendenta, quien dio un discurso extenso y había un silencio notorio en ese momento".

"De repente sentí una explosión interna, dentro del abdomen. No se escuchó ningún estampido", relató, y tras afirmar que según su "percepción y opinión pierde fuerza la hipótesis que la bala salió del público", manifestó que la Fiscalía deberá analizar todas las pruebas.

En sus declaraciones, el diputado peronista mencionó además que sigue "de cerca el trabajo de la Fiscalía y aportando elementos y pruebas con peritos de parte" y adelantó que hay nuevas pericias de la Policía Federal; de Delitos Complejos y de Gendarmería Nacional

"Este fue un atentado dentro de un ámbito político, en un cierre de campaña, de opositores que iban a competir con el oficialismo que está en la Intendencia hace 20 años, se dio en un contexto político y debe ser investigado", definió el diputado provincial sobre el hecho.

En este sentido, se preguntó "¿qué pasaría de acá en adelante si no es esclarecido?, le haría muy mal a la democracia", y agregó: "no necesito que me traigan urgente a un culpable, sino que se cumplan todos los pasos de la investigación, como corresponde".

Finalmente, sobre su estado de salud, el legislador dijo que está "muy bien" y que se está recuperando "aceleradamente", y que el lunes le sacan los puntos de la cirugía que le realizaron en el hospital de Paso de los Libres, tras recibir un impacto de bala en el abdomen.