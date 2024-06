Ley Bases: crece la tensión entre el Gobierno y la oposición en la previa del debate

En la previa al debate de la Ley Bases y el paquete fiscal del próximo miércoles en el Senado, aumenta la tensión entre el Gobierno y la oposición. El subsecretario de Prensa, Javier Lanari, publicó en su cuenta de X: “La política a vapor hace lo imposible para voltear la Ley Bases. Después harán lo imposible para mantener el cepo, no bajar impuestos y romper el equilibrio fiscal. Trabajan 24x7 para que Milei fracase. Es su única manera de volver...”. Más tarde, el mensaje fue retuiteado por el propio Presidente.

El funcionario criticó: “Se oponen a privatizar empresas públicas deficitarias. Rechazan las grandes inversiones. Voltean la reforma laboral. Y al mismo tiempo votan aumentos a jubilados sin fuentes de financiamiento. Nada más dañino que el populismo...”. A su vez, consideró que “adjudicarle la crisis y los altísimos niveles de pobreza a Milei no sólo es injusto, es mentira”. “Lo que se vive hoy es producto de que los gobiernos anteriores no hicieron lo que hay que hacer. Ahora hay que corregir décadas de mala praxis...”, planteó.

En esta línea, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que están “convencidos de que el Gobierno es atacado por los cambios que está haciendo” y consideró: “La cantidad de intereses que se tocan hace que todo el tiempo se instale la vieja idea de la ingobernabilidad. Hasta el FMI lo repite. No hay gobernabilidad porque no sale una ley, sin embargo el Gobierno bajó la inflación, que se desplomó”.

Patricia Bullrich: “Que intenten lo que quieran, el rumbo no se mueve”

Bullrich advirtió: “¿Quieren más fracaso? No va a ser con este gobierno, que va hacia una salida exitosa, capitalista, con reglas, mercados abiertos, a otro modelo que se probó en otros momentos del país y fue el único que dio riqueza y resultados. Que intenten lo que quieran, el rumbo no se mueve. Lo que tienen que entender es que lo que hasta ahora no dio resultado no va a dar resultado en el futuro”.

La ministra de Seguridad planteó que “a algunos no les gustará este camino del cambio porque les toca sus bolsillos”. Luego apuntó contra “los que tienen intereses en el Estado, armado a medida de sus necesidades”, y dijo que los cambios que impulsa el Gobierno “generan enemigos incómodos, que quieren intentar volver a su posición”, en declaraciones a Radio Rivadavia.

El kirchnerismo apuesta al bloqueo de la Ley Bases en el Senado: “Nos faltan cuatro votos”

El jefe de bloque de Unión por la Patria en el Senado, José Mayans, consideró que conseguirán bloquear la Ley Bases en la Cámara Alta: “Yo creo que no sale, somos 33 en el bloque y nos faltan cuatro votos para que esto se vuelva a conversar en términos que sean racionales”.

Mayans dijo que el dictamen del oficialismo tiene “muchas disidencias”, que “siguen negociando cuestiones como la delegación de facultades al Presidente, la potestad para que haga lo que quiera con la administración central, con atribuciones importantes” y acusó a Milei de “tratar de prescindir del Congreso” con la Ley Bases y el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica, en declaraciones a Futuröck FM.