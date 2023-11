Ley de equiparación salarial: "Los salarios del personal, funcionarios y magistrados, no van a ser tocados"

La jornada del martes se llevaron a cabo las reuniones entre los magistrados judiciales, referentes del Poder Ejecutivo y Legislativo.

El vicegobernador Rubén Dusso les garantizó a los jueces que no se va a avanzar con la Ley de Equiparación Salarial en la Legislatura, por lo que los salarios de empleados, funcionarios y magistrados del Poder Judicial no van a ser modificados, o en otra palabras, no van a ser reducidos como pretendía la Ley.

En este contexto y tras la reunión, el vicegobernador Rubén Dusso, los jueces que fueron parte del mismo y el presidente de la Asociación de Magistrados, dialogaron con los trabajadores apostados en las afueras bajo el intenso sol del mediodía.

El Dr. Marcelo Soria fue el encargado también de transmitir la novedad a los trabajadores que estaban presentes: dijo que el tratamiento de la Ley de Equiparación salarial “no va a continuar”. Seguidamente y marcando esto como una conquista, anunció que “los salarios de empleados, funcionarios y magistrados no van a ser tocados, no van a ser disminuidos y no van a ser alterados. Y esto es una conquista y un logro de todos ustedes”, logró decir en medio de un vitoreo masivo por parte de los presentes.

Por otra parte, Morabito aclaró que no van a ceder respecto del último aumento salarial otorgado. “Los salarios que se tienen que pagar este mes, tienen que ser con ese aumento salarial. Vamos a ver qué sale de la reunión de esta tarde entre la Corte y el Ejecutivo, pero en principio se confirma que vamos a cobrar el sueldo con el aumento” esto lo dijo ya que tenían planeado organizar otra movilización para este miércoles de no obtener la respuesta que esperan respecto a los salarios.

Tras la euforia de los presentes, el juez agradeció a los empleados el acompañamiento. Luego el Dr. Jorge Palacios, titular de la Asociación de Magistrados se sumó a los agradecimientos, incorporando a los gremios como parte de la conquista de este martes. “Lo que buscamos es que se nos respete como familia de la justicia. No vamos a bajar los brazos y vamos a seguir peleando”., sostuvo el abogado.

Para mantener el debate y las deliberaciones, en la sede de este organismo, esta tarde se concretará una nueva reunión, la que tendrá lugar a las 18:00 hs.