Ley Ómnibus: Milei enviará a un funcionario para despejar las dudas de los diputados

Javier Milei enviará a un funcionario de su confianza para despejar dudas técnicas de los diputados de La Libertad Avanza sobre la Ley Ómnibus.

La reunión será la semana que viene y estarán solo los representantes de la Cámara Baja. El encuentro con los senadores tiene fecha para más adelante.

Desde el Gobierno, le expresaron a este medio que el enviado sería el jefe de gabinete, Nicolás Posse, ya que el autor de la reforma estructural, el expresidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, no estaría dispuesto a tomar ese nivel de exposición.

En ese contexto, está previsto que la semana que viene también comiencen los contactos de los equipos técnicos de los ministerios con los legisladores. Serán asesorados en el detalle de las nueve reformas incluidas en el paquete, que tocan las carteras de Economía, Infraestructura, Justicia, Seguridad, Defensa, Interior, Capital Humano, entre otras.

Las reuniones que mantiene el ministro del Interior, Guillermo Francos, con los parlamentarios van por otro lado. El expresidente del Banco Provincia se encarga de la negociación con los gobernadores e informa sobre los acuerdos macro. La semana pasada, les afirmó tener los votos necesarios para sancionar las reformas.

En la bancada de La Libertad Avanza, hubo malestar porque desde el Ejecutivo no les dieron con anticipación el proyecto de ley “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”.

Conocieron el contenido del paquete al mismo tiempo que los representantes de Unión por la Patria, el PRO, la UCR y de Hacemos Coalición Federal, y creen que no tuvieron priopridad para anticiparse y sacar ventaja.

Al respecto, un funcionario del Gobierno le expresó a TN: “Fue una decisión de Milei porque no quiso lobby y tampoco que se filtre. Si se los daba antes, lo iban 'a operar' y le iban a pedir que cambien cosas. Se iba a trabar todo. Fue planeado y estratégico”.

En esa línea, en la cúpula oficialista están preparando un resumen de los puntos clave de la ley con abogados para presentársela a los diputados la semana que viene.

Según pudo recolectar TN, hay disconformidad en el oficialismo con algunas partes del paquete que envió Milei al Congreso para que sea tratado en sesiones extraordinarias.

Algunos dirigentes destacaron como “ilógico y erróneo” el punto que incluye el uso de la toga y el martillo de los jueces, junto con la necesidad de pedirle permiso al Ministerio de Seguridad para realizar reuniones en espacios públicos que involucren a tres o más personas.

Un dirigente de La Libertad Avanza reflexionó en diálogo con este medio: “Se equivocaron, nunca debieron haber puesto eso. Mezclaron temas. Me hace pensar que si camino con mi familia por la calle, que somos cinco, voy a tener problemas”.

En ese esquema, entra la tensión por algunos puntos que no todos creen de urgencia y que consideran que podría complicar el tratado parlamentario. “Tenemos que defender públicamente algo que no se entiende del todo y que contiene modificaciones que no son urgencia”, manifestó un oficialista en su paso por Casa Rosada.

En el oficialismo especulan con el apoyo total del PRO y un respaldo parcial de la UCR. La semana que viene tienen una reunión con Miguel Ángel Pichetto, el jefe del bloque Hacemos Coalición Federal.

En las primeras negociaciones, recibieron una idea clara de cómo se dirimen las adhesiones a la Ley. Hay puntos que los bloques que conformaban Juntos por el Cambio no están dispuestos a acompañar: es un 30% de la iniciativa.

La negociación de las comisiones es parte del eje que condiciona el eventual quórum y las alianzas parlamentarias. La Libertad Avanza tendrá ocho presidencias de las de gobernabilidad y el resto queda por negociarse.

Para Presupuesto, irá para José Luis Espert, mientras que para Asuntos Constitucionales se posiciona Nicolás Mayoraz y para Legislación General, Lorena Villaverde. Para la bicameral de Trámite Legislativo, que analizará los DNU, Victoria Villarruel ya definió los integrantes por parte del Senado e impulsa a Juan Carlos Pagotto para la presidencia. Las trabas para terminar de conformar esta comisión se deben a una puja en Diputados entre La Libertad Avanza y Unión por la Patria, que pretende tener más lugares que los que el resto de los bloques quieren darle.

