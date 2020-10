Liberaron a las partes y podría haber medidas de fuerza en Producat

El viernes de la semana pasada, la Dirección de Inspección Laboral dio por concluída la Conciliación Obligatoria entre Producat y la UOM, por el conflicto que existe respecto de la liquidación de una suma extraordinaria y no remunerativa de $ 30.000, a pagarse en 5 cuotas de % 6.000.

Tras la falta de acuerdo y de acatamiento por parte de la patronal de un dictamen emitido por la DIL a favor del planteo del gremio, finalmente se liberó a las partes.

Ante esta situación, desde la conducción de la UOM ya estudian la posibilidad de avanzar con medidas de fuerza, en caso de que en la liquidación del próximo mes -que tiene fecha para el 5 de noviembre- la empresa estatal no cumpla con el pago total de la suma acordada en paritarias entre el gremio y las cámaras empresarias del país.

La postura de la empresa es que, en lugar de pagar la totalidad de la suma acordada, solo debe hacer frente a un proporción de ese total. Sostiene que debido al acuerdo que rige por todo el 2020, en donde los trabajadores redujeron jornada laboral de 8 a 6 horas, recibiendo un pago proporcional de 7 horas, ese mismo porcentaje se debe aplicar a la liquidación el bono extraordinario en cuestión.

Sin embargo, desde el gremio recordaron que en el acuerdo del bono se estableció el pago proporcional y que además, la DIL dictaminó a su favor.

Por su parte, el representante del gremio, Omar Cisneros, cargó contra la conducción de la empresa al señalar que uno de los directores, Eduardo Álvarez, “salió a decir que ya no eran subsidiados y ahora dicen que las finanzas de Producat y la asistencia que pretende dar la Provincia no es suficiente para pagar”.

En este sentido, la semana pasada, LA UNIÓN reflejó un aporte de $ 15.647.293,00 para el pago de los salariales de septiembre que realizó el Gobierno provincial a la empresa.