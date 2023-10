Libertarios de Valle Viejo rechazan el apoyo de Barrionuevo de fiscalizar las boletas de Milei

Ayer en Catamarca, el secretario general del gremio Gastronómico, Luis Barrionuevo, confirmó que la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) fiscalizará la boleta de Javier Milei en 11 provincias, incluida nuestra provincia.

Sin embargo, desde el sector de La Libertad Avanza de Valle Viejo publicaron un comunicado en el que rechazan el armado logístico por parte del líder sindical para ocuparse de todo lo referido a fiscalización de cara a las elecciones generales del próximo 22 de octubre.

En el escrito, que lleva la firma del candidato a intendente, Luis Romero, y de aspirantes a concejales y senadores libertarios por el distrito chacarero, advierten que saben “de quién se trata y lo que representa” Barrionuevo para la política en Catamarca.

“Como catamarqueños no somos ajenos ni desconocedores de quién es y qué representa Luis Barrionuevo en nuestra provincia, es por esto que no hay ningún motivo o razón por la que el espacio La Libertad Avanza de Valle Viejo tenga que mantener algún tipo de diálogo o acuerdo con el mismo y ninguno de sus dirigentes”, expresaron.

“La Libertad Avanza de Valle Viejo es hoy una alternativa sólida en las elecciones generales, gracias a los votos de confianza plasmados en las PASO y no por acuerdos ni negociados que no tengan que ver con el espíritu y esencia de nuestras ideas y proyecto de gobierno”, agregaron.

En esa línea, remarcaron que el departamento “cuenta con los fiscales necesarios para cuidar los votos de la lista completa de La Libertad Avanza, resaltando que cada uno de ellos lo hace de manera altruista, tanto en las pasadas elecciones PASO como en las próximas elecciones generales”.

Asimismo, resaltaron su postura de “mantenemos una postura firme de continuar nuestro trabajo de manera conjunta con los ciudadanos, que de manera voluntaria han decidido acompañarnos y apostar a este proyecto”.

Milei reconoció por primera vez a Barrionuevo como “un aliado”

Javier Milei reconoció hoy por primera vez su alianza con Luis Barrionuevo, el sindicalista que tiene al gremio de los gastronómicos en un puño desde 1979, cuando llegó al poder de la mano del gobierno militar como delegado normalizador. “Todos los que quieran hacer una nueva Argentina son aliados”, dijo algo huidizo el candidato presidencial cuando lo consultaron por su acuerdo con el sindicalista.

Detrás de este novedoso apretón de manos, surge un pacto de financiamiento y fiscalización electoral a cambio de que el gastronómico tenga injerencia en una eventual gestión libertaria. “No me interesa un cargo, sí tener un presidente amigo”, justificó el gremialista, quien ya no tiene peso en el ajedrez interno de la CGT.

Barrionuevo pretende reclutar 200.000 fiscales entre su tropa propia del la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra). No logró convencer de que lo sigan los casi diez gremios aliados que históricamente lo acompañaron en la CGT Azul y Blanca. “No tiene estructura ni delegados. Su acuerdo con Milei no se puede traducir hacia abajo”, relativizó la alianza un jerárquico de la CGT.