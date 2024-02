Lilia Lemoine cuestionó a los diputados K: "No son peronistas, Perón no estaba con los terroristas"

El debate por la Ley Ómnibus en el Congreso de la Nación genera mucha tensión dentro y fuera del recinto, ya que además de la discusión en la Cámara de Diputados, se lleva a cabo una manifestación desde hace varios días en las inmediaciones del edificio. En la tarde noche del jueves alcanzó su pico máximo con los enfrentamientos entre manifestantes y la policía.

A tal punto fue el desmadre fuera del Parlamento que un grupo de legisladores de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda se retiraron del recinto en plena sesión para solidarizarse con los manifestantes y sumarse a la movilización. Esta situación generó el rechazo de los legisladores oficialistas y de los bloques aliados, que incluso continuaron con la sesión y luego se expresaron en redes sociales con tono irónico sobre la actitud.

“Se jactan diciendo, 'corren, van a correr, están en buen estado'. Los que fuimos ayer a la plaza tratamos de solidarizarnos con todos los que habían sido heridos. Ayer en la Plaza de los dos Congresos fue lastimada Sandra Raggio, la directora General de la Comisión Provincial por la Memoria. Hubo cuatro balazos de goma por la decisión de Patricia Bullrich de arremeter contra la ciudadanía”, expresó este viernes la diputada de UxP Victoria Tolosa Paz.

Tras el uso de la cuestión de privilegio de la legisladora peronista, tomó la palabra la libertaria Lilia Lemoine, quien primero cuestionó a los diputados del FIT Myriam Bregman y Nicolás del Caño y los acusó de estar “arengando a la gente para llevarla a una situación de violencia”. Y luego le respondió a Tolosa Paz: “Jamás dije 'van a correr'; lo que dije fue: 'Qué buen estado físico, porque la vi corriendo…' Y me pareció perfecto porque usted no tenía que estar afuera, tenía que estar acá tratando la ley”.

Pero el punto más álgido de la discusión fue cuando Lemoine aseguró: “A Unión por la Patria no sé cómo decirle, así que le voy a decir izquierda también, porque de derecha no son. Y peronistas tampoco... porque Perón no estaba con los terroristas”. Luego, ante el griterío general de la Cámara, sentenció: “No vamos a ceder al terrorismo. No vamos a ceder porque el 56% nos respalda, ustedes no son gobierno. Háganse responsables y sepan que si hay heridos es por culpa de ellos”.

La polémica diputada libertaria criticó a sus pares de Unión por la Patria que ayer se retiraron del recinto en plena sesión para sumarse a la marcha contra la Ley Ómnibus.

A su turno, Bregman le bajó el tono a la polémica, no sin antes deslegitimar a su par libertaria. “Vamos a seguir peleando con las herramientas con las que siempre lo hemos hecho. No creo que desde lugares un poco cercanos tal vez a la farándula, disfrazarse, nos puedan enseñar cómo se pelea la defensa de nuestros derechos. Así que tratemos de bajar un poco este circo ridículo”, expresó.

La discusión de este viernes es la continuidad de los hechos del jueves, donde en plena sesión, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda pidieron pasar a un cuarto intermedio hasta tanto se normalice la situación fuera del recinto. En ese momento se producían enfrentamientos entre los manifestantes y la policía y había heridos por gases lacrimógenos y balas de goma.

Ante la negativa del oficialismo y sus aliados, los legisladores del kirchnerismo y la izquierda se retiraron de sus bancas para sumarse a la manifestación e intentar mediar en los incidentes. No lo lograron y debieron volver de apuro al Congreso porque los legisladores presentes se predisponían a continuar con el tratamiento de la ley.