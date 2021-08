Llegó el momento del disfrute: Fernández relanzó la campaña del Frente de Todos

“Llegó el momento del disfrute”, planteó el presidente Alberto Fernández en modo electoral. En un acto en Tecnópolis, uno de los emblemas del kirchnerismo, relanzó la campaña y arengó a la militancia a menos de dos semanas para las elecciones primarias. Busca dar vuelta la pagina y tratar de superar el escándalo por la fiesta VIP en Olivos durante la cuarentena dura por coronavirus.

Habló sin mencionar de la frase de la precandidata a diputada nacional del Frente de Todos en provincia de Buenos Aires Victoria Toloza Paz sobre las relaciones sexuales, que generó todo tipo de burlas en Twitter. Dijo: “Bromas aparte, somos un movimiento que ama al pueblo. Con ese amor vayamos a abrazar al prójimo”.

El mandatario planteó que “después de tanto dolor” llega “el disfrute”, con guiños a la precandidata K al repasar las medidas que tomó el Gobierno para la pospandemia.

“No voy a traicionar a Cristina, ni a Máximo ni a Massa”

El Presidente aseguró en un fuerte discurso que no va a traicionar a Cristina Kirchner ni a Máximo Kirchner, ni a Sergio Massa: “Hoy leía un tuit del 'Cuervo' (Andrés Larroque) que decía que a Alberto lo castigan porque no traicionó a Cristina. No voy a traicionar a Cristina, no voy a traicionar a Máximo, no voy a traicionar a Massa, ni a ninguno de ustedes, no voy a traicionar al pueblo que me votó”.

El mandatario llamó a votar al oficialismo y les pidió a los integrantes del Frente de Todos que transmitan “una explosión de confianza en los argentinos”. Con críticas a la oposición, consideró que “es una pena pensar que tanto esfuerzo pueda caer en saco roto por el canto de sirenas de los que maltrataron la educación, la ciencia y la tecnología, los que facilitaron la timba financiera y destruyeron el trabajo”.

El jefe de Estado planteó que hay un país que representa el oficialismo “que cree en un Estado presente y igualador”. Sin mencionar a Juntos por el Cambio consideró que hay “otro país que no cree en la justicia social, en el que cada uno se salva solo y que generó la mayor decadencia económica que recordamos”.

El Presidente dijo al convocar a respaldar al Frente de Todos en las PASO que si la sociedad “se equivoca y no tiene memoria” en las elecciones del 12 de septiembre el país puede “tomar un camino donde la salud y la educación pública no son la prioridad”.

Alberto Fernández encabezó en Tecnópolis un acto bajo la consigna la consigna central de campaña del oficialismo “La Argentina que queremos”, en vista a las primarias. Asistieron gobernadores y precandidatos legislativos.