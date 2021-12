Llegó la respuesta de la oposición a los dichos de Fernández: "Está disociado de la realidad"

Alberto Fernández dejó en claro este domingo que su vocación es pelear por la reelección en el 2023. Lo dejó en claro, aunque con un solo reparo: “Si las condiciones están dadas”, sostuvo, se presentará para volver a competir por la presidencia. Su nueva etapa de centralidad y construcción de poder dentro del esquema del Frente de Todos tuvo un nuevo capítulo con la expresión de deseo que materializó el Jefe de Estado.

Lo dijo durante una entrevista con el diario Perfil en la que también aprovechó la oportunidad para dejar en claro, una vez más, que su jefa política no es Cristina Kirchner y que no está sometido a sus decisiones. “No lo estuve, no lo estoy y no lo estaré”, aseguró. El Presidente quiere aclarar, por todos los medios, que en este nuevo tiempo consensuará menos posiciones con su compañera de fórmula y que aumentará el control del poder real en sus puños.

Esa afirmación que atravesó la agenda política del domingo, generó una reacción en la vereda opositora, donde aún dura el enojo por la larga sesión para discutir el Presupuesto, pese a que el oficialismo nunca pudo asegurar el número para aprobarlo, y el discurso de Máximo Kirchner, que destruyó los puentes que se habían tendido con la oposición en búsqueda de un acuerdo para sacar adelante el Presupuesto 2022.

“Está disociado de la realidad. Creen en su propio relato”, aseguró a Infobae el titular de la banca del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, uno de los legisladores que más cuestionó al oficialismo durante la sesión del viernes que terminó con la caída de la ley de Presupuesto.

En el PRO no cuestionan su vocación de ser reelecto, sino el momento en que decidió sacar el tema. “Está en su derecho, pero si es la mejor propuesta que tienen los K, van a estar complicados”, chicanearon en el espacio donde se concentran los “halcones” del partido fundado por Mauricio Macri. Un dirigente de mucho peso en ese sector expresó que el anuncio “es para consolidar un liderazgo inexistente”. “Cree que puede comprar futuro. Es pura táctica”, agregó.

En la Coalición Cívica también apuntaron que estuvo fuera de término. “Fue una declaración fuera del principio de realidad, fuera del contexto difícil que vive actualmente la Argentina”, indicó Maximiliano Ferraro, uno de los referentes del espacio que conduce Elisa Carrió. Además, agregó que “más que ese tipo de declaraciones, debería dejar su insensatez de lado y ocuparse en dar previsibilidad y llegar a un acuerdo con el FMI”. “Tiene que entender que el mapa político cambió”, sentenció.