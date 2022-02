Lo quiero codo a codo conmigo": dijo Germán Martínez, el sucesor de Máximo Kirchner

El flamante jefe del bloque de Diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, dijo este miércoles que trabajará en el Congreso para "tener el mayor acompañamiento sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)" y expresó su deseo de que "la oposición explique la deuda que tomaron" así como "el cronograma de pagos" que se había firmado durante el gobierno de Mauricio Macri.



"Voy a trabajar para tener el mayor acompañamiento en el Congreso sobre el acuerdo con el FMI", remarcó Martínez en declaraciones a Radio 10, al tiempo que añadió que le "encantaría" que el ministro de Economía, Martín Guzmán, concurra al Congreso para "explicar el acuerdo con el FMI y que la oposición pueda explicar la deuda que tomaron".



Martínez fue designado este martes como jefe del bloque tras la salida de Máximo Kirchner, quien manifestó su decisión de dar un paso al costado tras el anuncio del acuerdo del Gobierno con el FMI.



"Yo quiero tener la oportunidad por ejemplo de escuchar a Nicolás Dujovne (exministro de Economía del macrismo)", dijo Martínez; y se preguntó "¿Qué cálculo hicieron para firmar este cronograma de pagos?".



"Yo quiero preguntarles eso porque estamos acostumbrados a que se interpele al oficialismo pero yo se lo quiero preguntar", insistió y agregó que le gustaría hacerlo "sin chicanas".

Tras la reunión que el jefe del bloque de diputados mantuvo anoche con el presidente Alberto Fernández y con Sergio Massa en Casa de Gobierno, Martínez sostuvo que "el acuerdo con el FMI es correcto" y "abre muchas puertas".



En el mismo sentido, añadió que en la Argentina, "necesitamos que nos dejen crecer para poder pagar y este acuerdo con el FMI nos abre el tiempo para poder hacerlo".



"No tenemos que perder la mirada de darle al Presidente todas las herramientas para seguir gobernando", puntualizó.



Por otra parte, consultado sobre la salida de Máximo Kirchner, respondió: "Yo no siento que vengo a reemplazar a Máximo porque desde el punto de vista político, su rol y su aporte son irremplazables".



"Hay mucha diversidad en nuestro bloque", remarcó y sostuvo que su tarea "como presidente del bloque es hablar con cada compañero y compañera del Frente de Todos para que podamos lograr que el acuerdo con el FMI sea tomado con optimismo".



Martínez también añadió que "la salida de Máximo" lo "conmocionó" ya que "es una referencia muy fuerte para nosotros".



"Es alguien que no toma decisiones de forma caprichosa sino de forma madura y lo dejó claro en su carta".



Martínez contó que "ayer tuve contacto con él durante todo el día y hoy la tendré con más profundidad porque lo quiero codo a codo conmigo llevando adelante todo lo que hay que hacer en la Cámara de Diputados".

En el mismo sentido, recordó haber visto "a Máximo defender la ley de emergencia", remarcó que "fue el autor del aporte extraordinario solidario" y que "tiene una gran conducción"; por lo que concluyó con que quiere "trabajar con él para llevarle soluciones al Presidente".



"Yo puedo tener matices en el abordaje de la solución pero nosotros tenemos una mirada común sobre el desastre que significó el endeudamiento con el FMI y sobre el irresponsable calendario de pago que se fijio. Si yo tengo claro mi mirada respecto del problema, lease Macri, es mucho más fácil entender la propuesta de solución que propone el Presidente", finalizó.

La decisión de nombrarlo al frente de la bancada oficialista en Diputados fue adoptada por el presidente Alberto Fernández y el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, quienes se reunieron ayer por la tarde en la Casa Rosada con Martínez, un licenciado en Ciencias Políticas de 46 años.



La elección de Martínez fue acordada al cabo de una serie de reuniones y negociaciones que se desarrollaron durante todo el día y que encabezaron directamente Fernández y Massa.



"Yo no vengo a reemplazar a Máximo; su rol y aporte es irremplazable. Vengo a aportar mi mirada sobre los diferentes temas que están en debate", dijo Martínez esta mañana al hablar por radio.