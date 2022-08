Los embajadores asiáticos se reunieron con el sector privado

El vicegobernador Rubén Dusso, en el marco de la continuidad de la jornada de trabajo denominada “Catamarca, un puente al mercado asiático”, recibió el apoyo al proyecto del Corredor Bioceánico Ferroviario por parte de la Federación Económica, Cámara de Comercio, Cámara de Transporte de Carga, Cámara de la Construcción, Cámara de Proveedores Mineros, entre otras entidades que nuclean actores del sector privado, mostrando voluntad de colaboración en impulsar las gestiones de manera conjunta para que dicho proyecto se transforme en una realidad.

De este modo, junto a las autoridades mencionadas anteriormente, y a las y los representantes de los países asiáticos, estuvieron presentes; Alejandro Segli, presidente de la Federación Económica de Catamarca; Florencia Sosa, directora Ejecutiva de la Federación Económica; Sebastián Córdoba, presidente de la Asociación de Hoteles, Bares, Restaurantes y Afines; Marcelo Coll, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes; David Nieto, presidente de la Cámara de Transporte de Carga; Julio Córdoba, de la Cámara de la Construcción; Susana de la Colina, presidenta de la Cámara de Proveedores Mineros de la Capital; y Francisco Salgado, integrante de la Cámara de Proveedores Mineros.

Al momento de hacer uso de la palabra, el vicegobernador Dusso expresó a las y los presentes; “Lo que hoy está ocurriendo es algo que hemos decidido que así sea; la actividad privada, la actividad pública, la universidad, todos juntos en un mismo lugar y resolviendo los problemas del conjunto. Esto es algo que hemos elegido como política de Estado. Dentro de esas políticas de Estado tenemos distintos temas; como la educación, la que resulta para nosotros fundamental, con la educación podemos lograr todo y sin educación no vamos a poder lograr nada. Así como también es fundamental la infraestructura y la conectividad, ya que no hay revolución productiva sin la inversión en dicha infraestructura”.

“Otro de los temas es cómo disminuir los costos de logística para hacer nuestras producciones más competitivas, y este es el tema que hoy nos convoca, y con eso, el tema del Corredor Bioceánico, ya que tenemos del otro lado del lado del Pacífico a la región asiática; hablamos de un conjunto de 10 países de los cuales 5 tienen embajadas en nuestro país y que hoy nos están visitando, y que tienen 600 millones de habitantes un ingreso per cápita muy superior al nuestro. Hablamos de países muy desarrollados en tecnología, y en la misma línea podemos hablar de países como China e India, que están teniendo relación con nosotros y que, si consideramos cuánta gente se reúne en esos países, tenemos tres mil millones de habitantes. Reuniones como las de hoy es lo que tiene que seguir ocurriendo y en formatos que sea mucho más fáciles y accesibles; cuando se reúnen los privados, nos convocan y cuando nos reunimos en el gobierno, los convocamos”, señaló Dusso.

“Como dijo el gobernador de Córdoba hace unos días, la del Corredor es la obra que no solamente va a cambiar a Catamarca, sino que va a dar vuelta al país. Al tercer año que empezamos las conversaciones con la provincia de Unam, China, nos reunimos en Buenos Aires con distintos gobernadores, y el gobernador de la provincia china, que en ese momento expresó: Yo no sé porqué se demoran tanto los argentinos en tomar una decisión que les favorece tanto. No nos habíamos demorado 3 años, nos habíamos demorado 111 años, y así como se había aprobado en 1911 el proyecto y se hizo, en 1946 se volvió a aprobar, y no fue un proyecto de declaración sino una ley con presupuesto y todo, pero tampoco se la hizo. Entonces, si en 1911, por unanimidad de las cámaras era conveniente, hacerlo en 1946 era lo conveniente, y si ahora los gobernadores se reúnen y resuelven que hay que hacerlo, no podemos estar esperando”.

Las y los representantes de las entidades privadas hicieron también sus aportes durante el encuentro, mostrando su apoyo al proyecto bioceánico. En este sentido, el presidente de la asociación de agencias de viajes calificó al proyecto como “trascendental”, mientras el presidente de la Cámara de Transporte de Carga señaló que su gremio se verá beneficiado con el proyecto; “El ferrocarril no nos va a mermar el trabajo, sino al contrario, nosotros vamos a poder vincular a todas las localidades”. Julio Córdoba, de la Cámara de la Construcción, dijo, por su parte: “Estamos totalmente consustanciados de la importancia de la concreción del Corredor Bioceánico, y como catamarqueño, desde hace años muchos años, cuando era chico, uno escuchaba que este proyecto sería una bisagra para Catamarca, que realmente podría cambiar la realidad social y económica. Quizá si se hubiera hecho en su momento a lo mejor hubiera evitado la emigración que hubo hacia el sur”.