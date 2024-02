Los gobernadores del Sur amenazan con suspender la producción de petróleo si Milei no cede en el conflicto por los fondos

Luego de los fuertes cruces entre el Presidente Javier Milei y Ignacio Torres, gobernador de Chubut, por los fondos provinciales, este sábado terminó con un bombazo político que puso más leña a las tensiones entre Nación y las Provincias. El Sur del país anunció que suspenderá la producción de petróleo y gas para la próxima semana. Con esto los gobernadores patagónicos buscan meter presión a la Casa Rosada argumentando además amenazas y malos tratos. Sin embargo, la concreción de esta amenaza parece ser incierta debido a la dificultad de efectuarla desde el punto de vista legal, y por la posibilidad de que Nación encuentre un modo de imputar a los gobernadores si cortan la producción petrolera.

Del encuentro vía Zoom participaron Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Claudio Vidal (Santa Cruz), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Sergio Ziliotto (La Pampa). El único ausente fue Alberto Weretilneck (Río Negro) por problemas de conectividad. Fue una reunión larga, vía Zoom, entre los gobernadores del sur, que comenzó a las 18 y terminó minutos después de las 19. Según trascendió, hicieron catarsis entre ellos porque se “sienten mal, se sienten discriminados” por el gobierno de Javier Milei.

¿Es posible que los gobernadores del sur cumplan con su advertencia?

La respuesta simplificada es que es difícil concretarlo. En tanto, la decisión, si es llevada adelante, podría generar una escalada de tensiones entre el Gobierno Nacional, el Sur y cualquier provincia que marque su postura al respecto.

En términos técnicos, el proceso se describe de la siguiente manera:

El petróleo producido en el sur se envía a una planta de acumulación.

Desde la planta, el petróleo se carga en buques para su transporte.

Algunos buques llevan el petróleo al extranjero, mientras que otros barcos de cabotaje lo transportan a otros puertos.

En estos puertos, el petróleo se inyecta de nuevo en oleoductos para su distribución.

Si hay problemas para cargar los buques, la capacidad de la planta para almacenar petróleo se satura.

Como resultado, las operadoras se ven obligadas a suspender la producción.

Si bien el descontento anunciado por los mandatarios patagónicos para indicar una decisión contundente al respecto, la verdad es que el lunes o el martes habría recién anuncios sobre el tema. La próxima semana, según informó TN, los mandatarios tienen pensado dar una conferencia de prensa para dejar abierta una posible negociación.

En tanto, Nación analiza desde el punto de vista del Derecho Penal qué delito les podría imputar a los gobernadores si en efecto, cortan la producción de petróleo. El Ejecutivo buscaría frenar al gobernador Torres con la base del Código Penal y la Ley de Hidrocarburos.

Las provincias pueden litigar en la Corte Suprema, pero es necesario esperar a que la Casa Rosada establezca cómo quiere resolverlo. No es posible saber dónde se dirimirá esta disputa.

La deuda de Chubut, acusaciones, y apoyos

En esta situación, hay un tema particular con la provincia de Chubut que desencadenó que todos los gobernadores salieran a apoyar a Torres, incluso, el kirchnerista Axel Kicilloff, y Jorge Macri del Pro.

Chubut tiene una deuda como provincia de más de 100 mil millones de pesos, generada por la gestión de Mariano Arcioni, y que fue refinanciada por Sergio Massa durante su paso por el Ministerio de Economía. En todo el 2023, no se la cobró y dijo que esa deuda debía comenzar a pagarse a partir de enero de 2024. Es decir, le tocaba pagar a la nueva administración. Arcioni negoció refinanciar la deuda y pidió que el gobierno nacional no descontara de la coparticipación.

Al respecto, Ignacio Torres asegura que puede pagar al deuda, en efectivo o en bonos, pero que el Gobierno no acepta esta transacción. Según el mandatario, el Ejecutivo Nacional no querría que Chubut pague su deuda para que llegue menos plata de las coparticipaciones bajo la intención de ahogar a las provincias, doblegarlas.

“Quitarle a una provincia más de un tercio de su coparticipación es una acción criminal que persigue el objetivo deliberado de hacer sufrir a sus habitantes para de este modo forzar a su gobierno a adoptar determinadas decisiones políticas. Es una medida extensiva y disolutoria del sistema federal. Ningún gobernador lo va a consentir ni permitir porque se juega la existencia misma de la República Argentina”, expresó Torres en su carta hacia el gobierno nacional, que recibió el apoyo de todos los gobernadores, incluido Axel Kicillof, con excepción de Osvaldo Jaldo, de Tucumán.

A las pocas horas la Oficina del Presidente emitió un comunicado en el que aclaró que esos fondos que reclama Torres corresponden a “una deuda que mantiene la provincia de Chubut con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial”. En ese sentido, explicaron que el cobro de dicha deuda “se realiza por descuento directo de la coparticipación”.

Luego de insistir en que los gobernadores deberán reducir el gasto público “como está haciendo el Gobierno nacional”, la Casa Rosada lamentó que el mandatario de Chubut, Ignacio Torres, haya lanzado “una amenaza de carácter chavista respaldada por Axel Kicillof y el resto de los gobernadores”.

“Por todo lo expuesto, se le comunica al gobernador Torres que no existe la necesidad de que ponga ningún plazo de tiempo para llevar a cabo su plan de extorsión. Proceda con su amenaza de inmediato y hágase cargo de las consecuencias en la Justicia”, fue la desafiante respuesta del Gobierno.

En tanto, este sábado, durante una entrevista radial, Torres expresó: "Ya estamos cansados del destrato, de la agresión, de la violencia y de que se quieran llevar puestas a las provincias." En la misma línea, el gobernador dijo contar con el apoyo del fundador del PRO y afirmó que está fomentando el diálogo: “Mauricio Macri desde el momento uno está colaborando y tratando de tender puentes. Es frustrante ver que del otro lado no hay respuesta. Hoy en el gobierno se desconocen entre ellos, no hay nadie que sepa si lo que dicen es así o no. Nosotros lo que pedimos es simple: no pedimos un peso, solo respeto para las provincias”.

Torres acusó a las autoridades nacionales de generar peleas virtuales contra una casta “ficticia” -alegando que lo hacen porque “creen que les garpa”- pero no de dar pelea con la verdadera. Lo hizo con una comparación entre la gestión nacional y la suya en Chubut, donde contó que hace poco apresó a un grupo de sindicalistas, a quienes mencionó como un ejemplo de la “mafia” real.

Ignacio Torres acuso a Caputo de amenazarlo: "Me dijo 'vamos a sacar todos los tanques a las redes'"

Este sábado, Ignacio Torres ratificó que Chubut no va a entregar petróleo ni gas y anunció que se reunirá esta tarde con los mandatarios patagónicos para tomar "una medida en conjunto". "Ellos nos ven como una provincia chica y que nos pueden pisotear. Somos una provincia chica pero nos vamos a defender de este gobierno y del que sea", expresó el gobernador chubutense a TN.

A su vez, cruzó a Santiago Caputo y reveló que recibió amenazas de su parte: "Me dijo: 'Nacho te recomiendo que te calles porque vamos a sacar los tanques a las redes'. ¿Qué es eso? A mí no me importa que haya un ejército de trolls poniendo mi cara con la de Chávez. Yo tengo muy en claro lo que soy", contó.

En este sentido, agregó que los métodos del asesor presidencial son "nefastos" y que "le está haciendo mucho daño" al Gobierno. "Se le va a terminar el ejército de trolls porque la realidad está afuera de Twitter", sostuvo.

"Hoy me tocó a mí, ayer le tocó a Lali, después le tocó a Pullaro y le va a tocar a otro", agregó con respecto a la dura respuesta de Javier Milei en cuanto a sus dichos. A su vez, se defendió diciendo que esta situación "no es un tema partidario", sino que se trata de una "preocupación ante una avanzada con un desprecio pocas veces visto".