Los gremios presionan por un acuerdo salarial "que este a la altura de las circunstancias"

A las 19 de miércoles en el Ministerio de Trabajo, Planificación y RRHH, comenzará una nueva reunión paritaria entre representantes del Ejecutivo provincial y gremios que representan a los empleados de la Administración Pública Provincial. La reunión es solicitada por los sindicatos en el marco de la reciente devaluación y consecuente escalada de precios.

Previo a la reunión, el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Catamarca, Ricardo Arévalo, dialogó con LA UNIÓN y se mostró confiado de cara al inicio de un nuevo diálogo salaria: "Esperando que sea una reunión fructífera a nuestras expectativas".

"Dada la situación económica que atraviesan todos los trabajadores de la provincia esperemos que haya una pauta salarial que este a la altura de las circunstancias", expresó Arévalo.

El secretario general de ATE se mostró preocupado por la situación económica que atraviesa el país y explicó que el pedido de apertura de paritarias se debe a "lo que hoy estamos viviendo, sobre todo por este alto costo de vida que hoy tenemos como consecuencia de esta inflación que ha devaluado tanto el bolsillo del trabajador en estos últimos quince días".

En esa línea, dijo: "Consideramos que adelantar estas dos cuotas no está mal pero también creemos que también tiene que ser extensivo a los municipios de la provincia que son los que más sufren esta necesidad"

El gremialista adelantó que insistirá para que se el aumento que acuerde se haga extensivo a municipios del interior. "Tiene que haber una medida conjunta para los municipios porque en caso contrario seguimos con una autonomía mentirosa que lamentablemente tienen que pagar los trabajadores las consecuencias".

Para cerrar, Arévalo se refirió el pago de la suma jifa no remunerativa anunciada por el ministro de Economía y candidato presidencial del oficialismo, Sergio Massa, para paliar los efectos de la devaluación post elecciones primarias. "Cuando hablamos de suma fija no remunerativa, pero que no perdura en el tiempo, lamentablemente podemos decir que en dos meses va a ser un retroceso".

"Consideramos, que es un paliativo que viene bien por dos meses, pero después hay que ver cómo seguimos. Los trabajadores tenemos que haber la certeza de cómo vamos a estar en la proyección de estos dos meses porque a esta inflación no la pueden parar", concluyó.