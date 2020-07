Los gremios rechazaron el proyecto de reforma y analizan un plan de lucha

Tras la presentación del Gobierno del proyecto de reforma del Estado en la Legislatura, los gremios que nuclean a los empleadoss estatales cuestionaron la iniciativa por considerar que no se tuvieron en cuenta los planteos realizados por los sindicatos y que, de aprobarse la reforma, se violarían derechos adquiridos de los trabajadores.

En ese sentido, la secretaria general de UPCN, Claudia Espeche, coincidió con los planteos del Frente de Unidad y Solidaridad Sindical (FUSSI) respecto de la licencia prejubilatoria que establece el proyecto enviado por el Ejecutivo y expresó su oposición. “Más allá de que hayamos logrado de que los sindicatos formen parte de las comisiones y los comités y que hayamos logrado que la licencia prejubilatoria sea voluntaria, nos parece que lo que pasa con esta licencia es tremendo”, señaló la gremialista, quien cuestionó las remuneraciones que ofrece el Gobierno, para quienes se adhieran a este régimen de prejubilaciones.

Al igual que el FUSSI, Espeche también se mostró en contra del artículo que establece que, luego de una prestación de servicios por dos años, el agente obtiene la planta permanente de manera automática. En este aspecto, explicó que en la actualidad, el Estatuto del Empleados Públicos establece que el pase a planta se obtiene a los 6 meses, por lo que la reforma iría en contra de ese derecho adquirido de los trabajadores, estableciendo “de 24 meses de inestabilidad en los contratos”.

Por último, señaló que el gremio ya tuvo contacto con algunos diputados, para plantear las objeciones al proyecto y que se puedan lograr modificaciones en el tratamiento legislativo. “Esperemos que logremos algo en la Cámara, que no se vulneren derechos y que se puedan ampliar y llevar más derechos a los trabajadores. Esta reforma para nosotros es muy complicada porque hay muchos puntos que no se tocan y no se puede reformar un estatuto en 25 artículos”, concluyó.

Por su parte, el secretario de ATE, Ricardo Arévalo, insistió en calificar como un ajuste al proyecto de reforma y dijo que los gremios “no vamos a ser cómplices de lo que ellos pretenden aprobar en la Legislatura”.

En diálogo con LA UNIÓN, el sindicalista indicó que el Gobierno no tuvo en cuenta las modificaciones planteadas por el FUSSI y opinó que “sería un acto de grandeza que los diputados hagan las modificaciones necesarias o que vuelvan el proyecto atrás y que, directamente, no le den viabilidad porque eso, para nosotros, es un mamarracho. Tiran por la borda derechos que fueron difíciles de conseguir”.

Por último, señaló que en la reunión de la intersidical, que se realizará hoy, desde ATE se propondrá que se definan nuevas medidas de fuerza.