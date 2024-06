Los gremios universitarios anunciaron un nuevo paro nacional de 48 horas para la próxima semana

Docentes universitarios realizarán un paro por 48 horas para el martes 11 y miércoles 12 de junio, mientras que ese último día participarán de la movilización de gremios de la CGT y las dos CTA contra la Ley Bases, que será tratada en la Cámara de Senadores.

La medida fue convocada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), que alertó en un comunicado sobre el “deterioro permanente de los salarios” del sector “frente a un gobierno que no da ninguna respuesta a las demandas”. “Los trabajadores y las trabajadoras universitarias tenemos que seguir peleando porque no se trata solamente de la dimensión salarial del conflicto sino que también está en juego el futuro de la universidad pública argentina”, indicaron.

La medida de fuerza fue convocada en horas de la tarde luego de un plenario en el que participaron los secretarios generales de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN). En la reunión también estuvieron presentes los sindicatos de base de todo el país para analizar la continuidad del plan de lucha que vienen llevando adelante desde el sector en las últimas semanas. Resolvieron anunciar un nuevo cese de actividades para el comienzo de la semana entrante y organizar una movilización frente al Congreso de la Nación para manifestar “el absoluto rechazo a la Ley Bases y exigirle a los senadores y las senadoras que voten en contra”. La marcha se realizará el miércoles a partir de las 9 horas y se acoplará a la de la CTA, que se concentrará con el mismo fin.

Además, acordaron que el jueves 13 acompañarán a los docentes de la Universidad Nacional de Las Madres al Palacio Pizzurno a reclamar por el pago de los salarios adeudados y que convocarán a un nuevo Plenario de Secretarios y Secretarias Generales el próximo viernes 14 para compartir una evaluación y balance de las medidas realizadas.

Luego de realizar el anuncio, Daniel Ricci, el secretario general de la FEDUN, declaró: “Desde la multitudinaria marcha en la que todos los argentinos y las argentinas se expresaron en defensa de la Universidad Pública ya pasó más de un mes y aún no tuvimos ninguna respuesta del gobierno”. Y añadió: “En el último tiempo nuestros salarios siguen deteriorándose mes a mes, ya llevamos perdido más de un 60% de poder adquisitivo frente a la inflación y no vamos a seguir tolerando este deterioro y falta de respeto. Es por eso que convocamos a este paro de 48hs y, en caso de no tener respuesta, profundizaremos el plan de lucha y convocaremos a nuevas medidas de fuerza”.

Los gremios nucleados en el Frente Sindical de Universidades Nacionales esperaban que este jueves 6 de junio el Gobierno nacional les hiciera una propuesta que permita mejorar la situación salarial de docentes y no docentes. En lo que va del año, los sueldos universitarios acumulan una pérdida de más del 40% del poder adquisitivo, según cifras difundidas por el Frente Sindical y por algunas instituciones, entre ellas la UBA.

La promesa de acercar una propuesta de solución al reclamo salarial fue formulada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en la paritaria universitaria del pasado martes 28 de mayo, de acuerdo con lo informado por los gremios.

En aquella reunión, de la que también participó el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, “se les transmitió a los funcionarios las demandas de los trabajadores universitarios sobre la pérdida salarial frente a la inflación y la restitución del FONID, entre otros reclamos”, dijeron los sindicatos en un comunicado. Y aseguraron que Pettovello –que ese día participó por primera vez de la paritaria– se comprometió “a conversar las demandas con el ministro de Economía, Luis Caputo, y a dar una respuesta el jueves 6 de junio”.

En este contexto, habían adelantado que este viernes se reunirían representantes de ADAI, ADUNA, ADOI, ADUC, COAD, FEDUBA , ADUNOBA, ADUFOR, ADUNM, SUDHUR, SIDIUNLAR, ADUNSADA, SIDIUNT, ADULP, ADIUNQ, AGDU, AFUDI, ADUNTREF, ADUNMa y SIDUNCU para evaluar cómo seguir ante una respuesta oficial que no llegó.

La semana pasada el Gobierno llegó a un acuerdo con las universidades nacionales en torno a la actualización por inflación de los gastos de funcionamiento, que representan el 10% del presupuesto universitario. Sin embargo, no hubo acuerdo en la paritaria, donde el Ministerio de Capital Humano negocia con los gremios el porcentaje de actualización de los salarios de docentes y no docentes, que representan el 90% restante del presupuesto. La última oferta, rechazada por el Frente Sindical, fue del 9% en mayo.