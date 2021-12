Los Ministros que asumieron prometieron fortalecer las políticas públicas

Los flamantes ministros de Minería, Marcelo Murúa; de Salud, Manuela Ávila; de Seguridad, Gustavo Aguirre y de Ciencia e Innovación Tecnológica, Isauro Molina durante el acto de asunción coincidieron en sostener que su gestión tendrá como eje transversal el fortalecimiento de las políticas públicas que lleva adelante el estado provincial.

Este lunes, el gobernador Raúl Jalil tomó juramento a los nuevos ministros que integran el Gabinete Provincial.

El nuevo titular de la cartera de Ciencia e Innovación Tecnológica en diálogo con la prensa dijo que avanzará en la articulación con en principio con la Universidad Nacional de Catamarca y luego extenderá este mecanismo a otras universidades del país y del exterior con el objetivo que de posibilitar que la sociedad catamarqueña pueda acceder al conocimiento científico para mejorar la producción, educación y la calidad institucional.

En este sentido, Molina señaló que sin la intervención del Estado es casi imposible lograr y construir conocimiento y afirmó que el acompañamiento del Estado debe ser una política pública a través del financiamiento de los proyectos de investigación local. “Creemos que toda la gestión del Gobierno fue plebiscitada en la última elección, vamos a trabajar para redoblar ese compromiso con la gente”, manifestó.

Por su parte, la flamante ministra de Salud dijo que continuará el trabajo que venía realizando la saliente ministra Claudia Palladino y pidió a los catamarqueños no relajarse y continuar reforzando los cuidados sanitarios en el marco de la pandemia del covid-19.

"Voy a continuar trabajando el mismo sentido que lo hizo la Dra. Palladino con quien mantenemos un constante diálogo. Es importante que la gente comprenda que esta pandemia no se fue, así que vamos a seguir administrando la pandemia desde otro contexto y reactivar las líneas de cuidado de salud que, por la misma pandemia, se fueron postergando. Debemos seguir con los cuidarnos necesarios, cumplir y respetar los protocolos sanitarios y no relajarnos, la pandemia por Covid-19 todavía no terminó", afirmó Ávila.

Durante el acto de asunción, Jalil auguró éxito a los ministros y les pidió continuar trabajando de manera articulada entre las distintas áreas de gobierno, en un contexto difícil ante la decisión de la oposición nacional de no aprobar el presupuesto nacional perjudicando en forma directa a la provincia.

“Pasamos dos años difíciles con una pandemia, que aún no terminó, y con el esfuerzo conjunto Catamarca se posicionó con los mejores índices a nivel país. Ahora se inicia un nuevo desafío donde debemos redoblar los esfuerzos para que la provincia siga creciendo”, dijo el mandatario provincial.

Acompañaron en el acto, realizado en la sede de Casa de Gobierno, el vicegobernador, Rubén Dusso; la presidente de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero; los senadores nacionales, Lucía Corpacci y Guillermo Andrada; los diputados nacionales, Anahí Costa y Dante López Rodríguez; funcionarios provinciales y familiares de los flamantes funcionarios.

Además, se entregaron los decretos de designación como Subjefe de la Policía, al Crio Gral. Hugo Fabián Oliva y como Inspector General de la Policía, Comisario Gral, Héctor Rubén Coronel.