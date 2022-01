Los movimientos sociales organizan una marcha apoyando al Gobierno ante las negociaciones con el FMI

Movimientos sociales que integran el Frente de Todos (FdT) organizan una movilización a Plaza de Mayo en respaldo al Gobierno ante las negociaciones con el FMI por el pago de la deuda externa, con la premisa de acompañar la "firmeza" de la postura argentina con "apoyo popular".



Así lo señaló el diputado oficialista y coordinador nacional de Somos Barrios de Pie, Daniel Menéndez, quien remarcó que las organizaciones sociales tienen la "vocación" de concretar la marcha la semana próxima, aunque "atendiendo a la situación de la pandemia" de coronavirus.



Menéndez, que hasta el año pasado se desempeñó como subsecretario de Políticas de Integración y Formación del Ministerio de Desarrollo Social, indicó que la organización que conduce ya dialogó con el Movimiento Evita para sumarlo a la iniciativa, además de haber activado una "proceso de discusión al interior" de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el resto de los movimientos populares aliados al FdT.



El legislador añadió, además, que las organizaciones sociales harán "extensiva" la invitación a las centrales obreras CGT y CTA.



Menéndez afirmó que los movimientos sociales le "trasladaron la inquietud" de la marcha al presidente Alberto Fernández y que en el sector hay una "vocación" de que la discusión con el FMI sea "acompañada con movilización popular".



"Hay una situación que es nodal para el país, no solo en el corto plazo sino en el mediano, y que tiene que ver con la discusión que hoy está llevando adelante el Gobierno con el FMI", reflexionó el dirigente social, y destacó la "postura firme" del Poder Ejecutivo ante las exigencias del organismo que tienen una "clara consecuencia desestabilizante", al hacer uso de una definición del ministro de Economía, Martín Guzmán, opinó.



El coordinador de Barrios de Pie hizo referencia así a una "propuesta de ajuste de las cuentas fiscales y auditoría de la política económica del Gobierno" por parte del Fondo que está "reñida con la democracia", advirtió.



"Nuestro pueblo no va a acompañar a ningún gobierno que lleve adelante esas recomendaciones y que dañen el entramado social. Por eso la firmeza de un gobierno hay que acompañarla con respaldo popular", subrayó.



Menéndez aclaró que, en caso de no concretar la marcha, las organizaciones evalúan otras alternativas como la instalación de postas de información para la sociedad o "campañas de consulta y difusión en los barrios populares", con iniciativas tales como junta de firmas.



"Hay que avanzar en discutir con nuestra gente e involucrarnos en una decisión que va determinar el futuro de nuestra realidad", insistió.



El Gobierno argentino, a través de la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó en los últimos días que Estados Unidos "no le exigió un plan económico a la Argentina" durante la visita oficial que hizo el canciller Santiago Cafiero.



"Estados Unidos no pidió ajuste ni un plan económico, fueron conversaciones políticas donde se habló de que había un crecimiento vigoroso de la economía y que tenemos que seguir en esa senda", indicó Cerruti en Casa Rosada al ser consultada sobre el reciente viaje del ministro de Relaciones Exteriores.



En la misma línea, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, afirmó que alcanzar un acuerdo con el FMI es "sacarnos la última mochila que nos dejó el gobierno anterior", en referencia a la gestión de Cambiemos, y aseguró que el objetivo en adelante es sostener el crecimiento de la actividad económica.



Al respecto, Menéndez aclaró que los movimientos sociales están "muy en sintonía con la firmeza de Alberto y el equipo económico, y hoy lo que se está discutiendo es si un Gobierno soberano, que se comprometió en 2019 a un determinado programa económico, cede a la presión del FMI".



"Estamos convencidos de la necesidad de confrontar con ese programa económico, tanto en lo que refiere a la reducción del déficit y los plazos de pago, como de la movilización popular y el respaldo en la calle con la participación de la ciudadanía", concluyó Menéndez.



Los movimientos sociales vinculados a la UTEP ya se movilizaron a Plaza de Mayo en respaldo al Gobierno nacional el pasado 17 de noviembre, junto con la CGT y la CTA, con motivo de conmemorarse el día de la militancia, tres días después del resultado adverso que el FdT obtuviera en las elecciones generales de este año.



Un mes antes, las organizaciones sociales y las centrales sindicales se congregaron en el Monumento al Trabajo para celebrar el 18 de octubre el 76 aniversario del Día de la lealtad peronista.