El titular de ATE, José Traverso volvió a reclamar soluciones urgentes para el personal precarizado de la salud y también habló sobre la situación del Hospital San Juan Bautista.

“No quiero hablar en contra de los legisladores de la oposición, pero los problemas de la salud pública en Catamarca vienen desde hace muchos años, en este y otros gobiernos.

El gobierno negrea a los trabajadores en el ámbito de la salud”, dijo el referente de la Salud en diálogo con Radio República.

En ese contexto, Traverso señaló que el sector de la Salud es donde hay más precarizados. “Mis compañeros coinciden que el HSJB está muy deteriorado y al parecer no se le va a hacer nada más, para construir uno nuevo. Cuando se hacen grandes obras se producen grandes robos. No podemos estar en desacuerdo en que se construya un nuevo hospital. No se puede brindar salud, cuando el trabajador no tiene su propia salud”, disparó.