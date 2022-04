Lousteau dio positivo por coronavirus: ayer había participado de una reunión junto a Fama

El senador Nacional Martín Lousteau dio positivo de coronavirus. Lo informó hoy a través de las redes sociales, en la previa de la sesión en la Cámara Alta para tratar la reforma del Consejo de la Magistratura, y luego del encuentro del que participó ayer, en comisión, para analizar el nuevo blanqueo que propone el Gobierno.

“Ayer por la noche no me sentí bien, tenía un poco de dolor de garganta y me goteaba la nariz. Como hoy tenemos sesión me fui a hisopar por la mañana por precaución y el test de antígenos me acaba de dar positivo”, señaló el senador radical. “Si bien uso siempre barbijo en lugares cerrados, ayer al hablar en la comisión (como hacemos siempre todos en nuestras intervenciones para que sean entendibles para todos) me lo saqué, así que avise rápidamente a quienes estaban cerca de mío en este instante”, completó.

Ayer por la noche no me sentí bien, tenía un poco de dolor de garganta y me goteaba la nariz. Como hoy tenemos sesión me fui a hisopar por la mañana por precaución y el test de antígenos me acaba de dar positivo.



1/2 — Martín Lousteau (@GugaLusto) April 7, 2022

Con relación a la reunión informativa sobre la iniciativa impulsada por el senador K Oscar Parrilli, el ex embajador argentino en Estados Unidos protagonizó un cruce con uno de los expositores invitados, el economista del oficialismo y director del Banco Nación, Guillermo Wierzba, a quién le pidió que defina el concepto “fuga de capitales”.

En efecto, este jueves el Senado debatirá la reforma del Consejo de la Magistratura, por lo que, al ser ya las sesiones enteramente presenciales, el senador no podrá asistir.