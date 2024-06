Luego de tres horas de cuestiones de privilegio comenzó el debate de la Ley Bases y Paquete fiscal

Después de seis meses de negociaciones y debates, la Ley Bases y el paquete fiscal se sancionarán este jueves.

En labor parlamentaria, los bloques se pusieron de acuerdo en que los homenajes y apartamientos pasen para el final. El tratamiento de ambas iniciativas será unificado y la votación por separado. Se prevé una sesión de 12 horas, a partir del mediodía.

Propusieron que "la votación de la aceptación en su totalidad de la sanción venida en revisión del Senado de la Ley Bases" sea en una sola votación, y que luego se defina el paquete fiscal en cuatro votaciones.

Además, que haya un número de 40 oradores individuales en total "y asignarlos a los bloques en forma proporcional", limitando cada exposición en cinco minutos.

Tras más de dos horas, la oposición continúa con las cuestiones de privilegio para cuestionar al Gobierno y se demora el arranque del debate de la Ley Bases y la reforma fiscal.

Uno de los diputados que apuntó contra Javier Milei es Aldo Leiva, de Unión por la Patria. En su alocución, cuestionó los viajes que realiza el Presidente al exterior y al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores: "No nos explicó en qué favorece estas vacaciones que se toma el Presidente. No me sorprende, porque viene de ser el que aplaudía las vacaciones de Mauricio Macri. Debieramos la comisión de guía turístico del presidente Milei".

Luego, Leiva se enojó porque quería hacer un homenaje para el 1° de julio, que se cumplen 50 años de la muerte del General Juan Domingo Perón, pero lo pasaron para después de la votación: "Fue a propósito porque ustedes quieren la ley bases. Las bases de la Argentina las sembró ese hombre. Esto que van a votar hoy son las bases de la entrega, para que los foráneos de siempre se queden con nuestros recursos. Hoy venimos a decirle que no a esta ley. Les pido perdón a los patriotas de Mayo porque le dicen Pacto de Mayo a esto, pero debiera llamarse 'Pacto de cipayos'".