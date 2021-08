Luis Fadel: "Con la pandemia quedó demostrada la gran desigualdad que hay entre el interior y la Capital"

El precandidato a diputado por Adelante Catamarca (JpC), Luis Fadel, en diálogo con diario La Unión expresó que "hubiese sido lo ideal la lista única".

"Se hicieron los esfuerzos necesarios, las negociaciones; nosotros entendíamos que había algunos gestos que eran buenos para que esa lista se llegara a conformar, pero no se pudo, hasta último momento bregamos por la misma; seguramente después del 12 de septiembre estaremos todos juntos, es la idea, es el buen compromiso que tendríamos que hacer cada uno de los que intervenimos en política, una vez que se dirime quién es el candidato o la candidata, los demás tienen que acompañar, ojalá que así sea", señaló.

Posteriormente, indicó que vienen con jornadas "muy intensas" por el interior y la Capital, manteniendo encuentros con los dirigentes.

"Con la pandemia quedó demostrada la gran desigualdad que hay entre el interior y la Capital, y la Capital y Buenos Aires; nosotros nos hemos encontrado con un sistema de salud muy deteriorado, anduvimos haciendo un recorrido por varios departamentos y el común denominador es que ellos no tienen el mismo sistema de salud que tenemos en la Capital", arremetió contra la gestión del Gobierno provincial.

Más adelante remarcó, que "hay 19 millones de argentinas y argentinos que son pobres, entonces estas cosas los políticos nos tenemos que sentar a hablar sin distinciones de banderas políticas".

"Es muy bueno que esté el Malbrán acá, pero hemos tenido un tiempo hermoso donde no teníamos el virus en circulación y podríamos haber replicado un par de Malbrán también en las cabeceras departamentales y no esperar que los traigamos en ambulancia cuando las ambulancias no funcionan, cuando hay que buscar quién pone el combustible y se pierde tiempo precioso que en la pandemia es muy importante", añadió.

Sobre "Telchi" Ríos

Además, el dirigente de la UCR habló sobre la precandidatura del intendente de Belén a senador nacional y halagó su gestión como militante y Jefe comunal.

"Me encanta que Daniel 'Telchi' Ríos sea candidato a senador nacional, es un gran orgullo, nos conocemos de hace mucho de la militancia política en la UCR; es un luchador, él mismo te lo dice, tiene una historia de vida que muchos nos sentimos identificados porque por una u otras cuestiones algunas veces hemos pasado lo que él ha pasado, tal vez él más profundamente, y es un gran hacedor de cosas, en su función como intendente ha llevado muchas soluciones a Belén; Belén es una de las ciudades que más ha crecido en este último tiempo", acotó.

Finalmente se refirió a su precandidatura a diputado provincial y manifestó que se siente "con muchas ganas, con mucho entusiasmo; es una gran satisfacción porque uno tiene pensadas muchas cosas en las que se puede desarrollar esta provincia y para eso hay que instrumentarlo a través de las leyes adecuadas".