Luis Juez salió a cruzar a Lousteau y criticó su defensa al aumento a los senadores: "Que se haga tuitero de Milei"

La polémica por el fuerte aumento en las dietas de los senadores no cesa. Tras la sesión del jueves, desde La Libertad Avanza y el PRO presentaron proyectos para volver atrás con el incremento, mientras todavía se discute si la decisión fue apoyada por todos los bloques, tal como aseguró el presidente de la UCR, Martín Lousteau.

En ese marco, los dichos del dirigente radical echaron aún más leña al fuego, al afirmar que, hasta el cambio en las dietas votado el jueves, un tuitero del presidente Javier Milei ganaba más que un senador, y el vocero Manuel Adorni cobraba tres veces más.

Hoy, el senador cordobés Luis Juez, presidente del bloque Frente PRO, afirmó que no todos los senadores votaron a favor y cuestionó los dichos de Lousteau.

“Es un problema de Lousteau, que se haga tuitero de Milei o que le quite el lugar a Adorni y se convierta en vocero del Presidente. Pero así, de esta forma, de esta manera, con esta oscuridad y falta de transparencia, no es la forma con la que podemos tener autoridad para pararnos frente a los problemas que tiene la Argentina. No me meto con el bolsillo de nadie, pero que nadie se meta con mi honor”, afirmó, en diálogo con Radio Mitre.

Ayer, Lousteau había defendido el incremento en las dietas de los senadores y había argumentado, entre otras cosas, que los legisladores cobraban menos que funcionarios cercanos a Milei.

“El proyecto lo firmaron todos los bloques. Un senador estaba cobrando menos que un tuitero del presidente; la tercera parte que Adorni; menos que los directores nacionales. Los senadores que vienen a la Ciudad de otros lugares tienen que quedarse a dormir. A mí no me parece bien que el vocero del presidente gane tres veces más que un senador. No me parece bien que el sueldo de un senador sea el inicial de un cajero de un banco”, dijo Lousteau en declaraciones

Con su verborragia habitual, Juez desafió a sus colegas a “debatir 10 horas” en la próxima sesión, a partir de los proyectos que presentaron para retrotraer el incremento de los sueldos de los senadores: “Así no, así en 90 segundos...¿Quieren discutir? Les voy a dar la oportunidad, vamos a plantear un proyecto del bloque nuestro. Que cada uno diga ahí lo que quiere decir, no como el otro día, no en 90 segundos”.

En ese marco, rechazó que el reglamento de la Cámara establezca que si un senador no pide la palabra para expresar su rechazo durante una votación a mano alzada, su posición sea positiva para el proyecto.

“Esa es una interpretación estúpida, mentirosa, absolutamente falaz. Si el presidente del cuerpo dice que los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, y si yo no la levanto mi conducta es la misma. Yo tengo muchos años en la cámara, las cosas funcionan así. Cuando la votación es nominal, es el tablero. Cuando es a mano alzada, el que levanta la mano está asintiendo y el que no lo hace no lo está haciendo. No podemos estar en esa discusión estúpida. Claramente no hay un solo senador que diga que Luis Juez estaba de acuerdo”, apuntó.

También se refirió a los tuits del presidente Javier Milei, que en una primera instancia había escrito que los “únicos siete que votaron en contra” del incremento de las dietas eran los senadores de La Libertad Avanza (LLA), pero más tarde se rectificó: “Yo le mandé un mensaje y le dije, 'presidente, está mal informado'. Todo el bloque del Frente PRO votó en contra. Me dijo que le diera 5 minutos y a los 5 minutos corrigió su tuit”.

Además, se reprochó que con su “veteranía” en el cargo debería haberse parado en el recinto y pedido que la votación se hiciera de forma nominal, en lugar de a mano alzada.

Cabe destacar que el artículo 205 del reglamento del Senado indica que “todo proyecto de ley” se debe votar por medios electromecánicos o nominalmente para registrar el voto de cada funcionario, aunque se puede obviar este proceso cuando existe “dictamen de comisión unánime” o “no se han planteado disidencias”. En el caso del aumento de dietas -proyecto de resolución- se posibilita la votación por signos, como ponerse de pie o levantar la mano.

“Tenemos que saber que el ciudadano común, el tipo que se caga de hambre, que hace lo imposible para sostener diariamente a su familia, nos está mirando. El diputado, senador, funcionario, secretario de Estado o ministro tiene que tener una ética distinta porque los pueblos, cuando viven momentos complicados, necesitan líderes con fundamento ético. No le puedo decir a mis votantes 'aguanten' y yo no”, concluyó Juez.

El jueves, los senadores aprovecharon el final de la sesión para tratar un proyecto de resolución sobre tablas y aprobaron un aumento de sus dietas, que subirán a más de $7 millones brutos para mayo, o cerca de $4,5 millones en mano a partir de junio próximo. Lo más curioso de todo esto es que, si el Gobierno no hubiera forzado a desactivar el aumento otorgado por Victoria Villarruel y Martín Menem a fines de febrero pasado, la cifra a cobrar sería la mitad, es decir, $3,5 millones desde mitad de año.

El texto aprobado establece que las dietas pasarán a estar conformadas por 2.500 módulos -de $1.800-, más un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación y 500 módulos de adicional por desarraigo. Sobre este último punto, sólo cuatro no lo cobran en la actualidad. Además, se agregará una dieta más a las 12 actuales para compensar el aguinaldo. Según confiaron desde un despacho a este medio, la pretensión inicial apuntaba a una mayor cantidad de módulos.